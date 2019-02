Auf dem Wunschzettel: Ein paar Knipser

Der VfE Ulm/Neu-Ulm spielt am Wochenende in der Aufstiegsrunde gegen zwei dicke Brocken aus der Eishockey-Bayernliga. Am Freitag (20 Uhr) gastiert Passau im Neu-Ulmer Eisstadion und am Sonntag (17.30 Uhr) spielen die Devils beim EV Pegnitz (17:30). Vor allem gegen die Black Hawks aus Passau haben sie noch etwas gut zu machen. Im Hinspiel in der Dreiflüsse-Stadt holten sie sich nämlich mit dezimierten Kader eine 0:10-Klatsche ab. „Der Stachel sitzt bei der Mannschaft noch tief. Die Spieler sind heiß darauf, dieses Ergebnis gerade zu rücken, verspricht der VfE-Vorstands-Vize Georg Meißner: „Inzwischen wissen wir, dass wir mit unserer Mannschaft auch gegen die ganz großen Mannschaften an einer Überraschung schnuppern können. Meißner verrät: „Für die kommende Saison wollen wir noch den einen oder anderen Knipser verpflichten.“ Dass die Devils dann immer noch in der Landesliga spielen werden, das steht nach den beiden knappen Niederlagen des vergangenen Wochenendes so gut wie fest. Mit Benedikt Stempfel hat nach dem jungen Torhüter Maximilian Güßbacher inzwischen der zweite Spieler seine Zusage für kommende Saison gegeben. Die aktuelle Aufstiegsrunde wollen die Devils so gut wie möglich abschließen. Mindestens Platz vier vor dem Sonntagsgegner EV Pegnitz soll also her. Das Hinspiel gegen die Mannschaft aus Oberfranken haben die Devils vor knapp vier Wochen mit 3:2 gewonnen. Um am Ende vor Pegnitz zu stehen, müssen sie am Sonntag einen weiteren Sieg einfahren und das unter ungewohnten Bedingungen. In Pegnitz wird nämlich unter freiem Himmel trainiert.

Voraussichtlich sind am Wochenende alle Mann an Bord. Auch Wolfgang Richter hat in dieser Woche trainiert. Ob es allerdings gegen Passau und Pegnitz schon reicht, muss der Devils-Trainer Robert Linke entscheiden.