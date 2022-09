Auf Busstreifen überholt: Fahranfänger muss Führerschein abgeben

Am Freitag musste ein Fahranfänger in Ulm seinen Führerschein abgeben. Gegen 20 Uhr gefährdete ein 18-jähriger Fahrer eines Opels in der Frauenstraße wohl mehrere Menschen.

Ein Zeuge fuhr mit einem Mercedes in Richtung Neue Straße. Auf Höhe einer Bäckerei wollten Menschen über die Straße gehen. Deshalb bremste er. Der Fahrer eines Opels, der hinter dem Mercedes fuhr, hatte es offensichtlich eilig. Er soll den Mercedes rechts über die Busspur überholt haben.

Polizei beschlagnahmt Führerschein

Hierbei wurden, so der Zeuge, mehrere Menschen gefährdet. Sie mussten nach seinen Angaben wohl "rennen", um nicht vom Opel erfasst zu werden. Kurze Zeit später kontrollierte die Polizei an der Bushaltestelle "Steinerne Brücke" den Fahrer des Opels. Die Polizisten beschlagnahmten dessen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei Ulm (0731/1880) ermittelt den genauen Sachverhalt. Sie bittet Menschen, die durch den Opel am Freitag gefährdet wurden, sich zu melden.

Viele schwere Verkehrsunfälle sind nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen, informiert die Polizei. Nur um schneller voranzukommen, werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Dies, obwohl der Zeitgewinn in der Regel minimal ist. Nehmen Sie sich Zeit und nehmen Sie Rücksicht beim Fahren. Dann kommen alle sicher an.