Auch Ulm gedenkt der Corona-Toten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte im Herbst eine zentrale Gedenkveranstaltung angeregt, die nun am Sonntag, 18. April, in Berlin stattfinden wird. Darin soll der zehntausenden Corona-Toten und derjenigen gedacht werden, die unter den Bedingungen der Pandemie gestorben sind. In Ulm findet am Sonntag um 17 Uhr ebenfalls eine Veranstaltung zum Gedenken an die während der Pandemie Verstorbenen statt.

Alle Ulmer Glocken läuten

Beginn ist um 17 Uhr mit dem Läuten aller Ulmer Kirchenglocken, es folgen Begrüßung und Rede von Oberbürgermeister Gunter Czisch sowie Gebete von Rabbiner Shneur Trebnik, Imam Bilal Ince und Dekan Ulrich Kloos (den drei Sprechern des Rates der Religionen). Auch Bürger können die komplette Veranstaltung im Live-Stream verfolgen. Sie finden den Zugang auf dem offiziellen Youtube-Kanal Ulms.