„KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lautet das diesjährige Motto des europaweiten „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 11. September. Dann öffnen sich auch in Ulm die Türen und Tore von Baudenkmälern, die es sonst gar nicht oder nicht aus dieser Perspektive zu sehen gibt. Die Führungen sind an diesem Tag alle kostenfrei. Alle Programmpunkte an dem Tag sind in einem Überblick online einsehbar unter www.ulm.de.