Auch in Leipheim Fliegerbombe gefunden

Bei Arbeiten auf einem freien Feld Nähe des Kreisverkehrs in der Günzburger Straße in Leipheim (Landkreis Günzburg) ist am Mittwochvormittag eine Fliegerbombe aufgefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Die Polizei stehe in engem Kontakt mit dem Landratsamt Günzburg, der Stadt Leipheim und den Rettungs- und Hilfsdiensten, heißt es in der Mitteilung. Umfangreiche Einsatzkräfte und Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes seien demnach vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Gelände ist derzeit abgesperrt. Deshalb kann es zu Verkehrsbehinderungen und auch -sperrungen kommen.

Entschärfung soll im Laufe des Tages

Die Entschärfungsmaßnahmen werden vor Ort im Laufe des Tages (Mittwoch) durchgeführt. Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Im Radius von rund 300 Meter um den Fundort werden Räumungs- und Evakuierungsmaßnahmen notwendig sein, die derzeit vorbereitet werden.

Nach derzeitigem Stand werden aller Voraussicht nach das Wohngebiet nordwestlich, der angrenzende Verbrauchermarkt und das Gewerbegebiet südlich des Fundortes betroffen sein.