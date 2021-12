Auch genesene Kinder impfen? „Klares Ja“ von Ulmer Medizin-Experten

„Soll ich mein Kind jetzt impfen lassen?“ Diese Frage treibt derzeit viele Eltern um, weltweit und auch in der Region. Seit Dezember werden auch Kinder ab fünf Jahren gegen Covid-19 geimpft. Gleichzeitig wabern viele Mythen und Unwahrheiten durchs Internet. Entsprechend groß war nun das Interesse an einer Infoveranstaltung, bei der Ulmer Kinderärzte sowie der Leiter der Ulmer Kinderklinik, Professor Klaus-Michael Debatin, aus medizinischer Sicht Stellung bezogen.

Bundestagsabgeordneter, der jetzt selbst Vater ist, hatte eingeladen

Eingeladen zu der Zoom-Veranstaltung hatte am Dienstagabend der hiesige Grünen-Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich. Mehr als 200 Eltern oder Familien – die meisten aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis – wählten sich laut Mitteilung ein, um den Kinderärzten Dr. Klaus Hämmerle und Matthias Böker sowie dem Ärztlichen Direktor der Kinderklinik Ulm, Klaus-Michael Debatin, zuzuhören.

Diese gaben gut anderthalb Stunden lang Einblicke in ihre Erfahrungen mit Corona bei Kindern und beantworteten die Fragen der Eltern rund um die Impfung.

„Wenn es um Kinderimpfungen geht, gibt es noch sehr viele Unsicherheiten und viele Eltern fragen sich: Was ist da jetzt die richtige Entscheidung für mein Kind?“, fragte Marcel Emmerich. Das Thema bewege viele Familien. „Wenn es um Kinder geht, wird es auch immer emotional“, sagte Emmerich, der seit wenigen Tagen selbst Vater ist. Er wisse, welche Gefühle Eltern für ihre Kinder entwickeln. Die Veranstaltung sei ihm daher ein „umso größeres Anliegen“.

Dramatische Corona-Situation an der Uniklinik

Professor Klaus-Michael Debatin machte deutlich, wie dramatisch die Corona-Situation auch an der Uniklinik Ulm weiterhin sei. „Die Intensivstation ist gefüllt mit Patienten“, sagte der Kinderarzt und Experte für das kindliche Immunsystem, der eine Corona-Familienstudie an der Uniklinik Ulm geleitet hat.

Matthias Böker und Dr. Klaus Hämmerle, die in Ulm eine Gemeinschaftspraxis mit Schwerpunkt Lungen- und Nierenerkrankungen betreiben, haben dort auch mit vielen schwerkranken Kindern zu tun. Hämmerle erzählte von einem Achtjährigen mit einer Lungenfunktion von 20 bis 30 Prozent, den er schon vor der Ema-Zulassung der Kinderimpfung mit dem Erwachsenenimpfstoff geimpft habe.

17-Jähriger mit Long-Covid

Böker sprach von einem 17-jährigen zuvor sportlichen Jungen mit Long-Covid, dessen Leben seit der Erkrankung ein anderes sei – und einem Zehnjährigen ohne Grunderkrankungen, der vier Wochen nach seiner Covid-19-Erkrankung eine schwere Entzündung entwickelt und nur knapp überlebt habe. Die Kinderärzte sagten, sie seien froh, nun allen Kindern ab fünf Jahren eine Impfung anbieten zu können.

Professor Debatin war noch bis vor einigen Wochen eher zurückhaltend: Er habe Freunden, die ihn fragten, nicht empfohlen, ihre gesunden Kinder zu impfen. Denn die Krankheitsverläufe bei Kindern seien überwiegend mild, in der Kinderklinik habe er nur wenige Kinder mit Covid-19 gesehen. Das Problem sei jedoch: „Sie können nicht vorhersagen, bei wem die Erkrankung schwer verlaufen wird.“ Das gelte für Kinder wie für Erwachsene.

Debatin: Der Impfstoff ist sicher

Und die Situation heute – mitten in der vierten Welle und mit Omikron auf dem Vormarsch – sei eine andere als noch vor Kurzem. „Wir haben in dieser Situation einen Impfstoff, der sicher ist“, sagte Debatin und machte auch auf die sozialen Folgen von Corona aufmerksam: „Die Kinder haben in dieser Pandemie sehr gelitten.“

„Welchen Grund haben wir, unseren Kindern den Impfstoff vorzuenthalten?“ Diese Frage stellt Kinderarzt Matthias Böker manchmal Eltern, die ihn nach einer Empfehlung fragen. Die Impfung sei sicher, es gebe keine Kontraindikation, im Moment sei genügend Impfstoff verfügbar. „Insofern: Machen!“

Internetgerüchte und eine „Joshua-Kimmich-Debatte“

Vorurteile wie dieses, dass die mRNA des Imfpstoffs ins Erbgut eingreife und möglicherweise Effekte auf die Pubertät haben könnten, seien Internetgerüchte, stellten sowohl die niedergelassenen Ärzte als auch der Klinik-Professor klar. Auch die Sorge vor seltenen Nebenwirkungen – Hämmerle sprach von der „Joshua-Kimmich-Debatte“ – sei unbegründet: Es stimme nicht, dass Impfstoffe nach Jahren Nebenwirkungen hervorrufen. Bei einer Infektion mit dem Coronavirus hingegen sei das nicht ausgeschlossen: „Manche Viren machen auch noch was nach zehn Jahren.“

Die zugeschalteten Eltern hatten ganz unterschiedliche Anliegen: Von „lieber zum Kinderarzt oder ins Impfzentrum?“ über spezifische Vorerkrankungen der Kinder bis zu der Frage, ob die Impfung auch für genesene Kinder zu empfehlen sei. Zu letzterem Punkt gab es übrigens ein „klares Ja“ von Hämmerle.

Webinar auf der Homepage abrufbar

Nicht nur Veranstalter Marcel Emmerich zeigte sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung: Noch am Abend und tags darauf meldeten sich viele Eltern mit durchweg positivem Feedback. Eine Mutter schreibe: „Herzlichen Dank für das gestrige Online-Seminar. Die letzten kleinen Bedenken konnten ausgeräumt werden, wir haben noch während dem Seminar online einen Impftermin für unser Kind vereinbart.“

Das Webinar wurde aufgezeichnet und ist für alle, die nicht live dabei sein konnten, auf der Homepage von Marcel Emmerich abrufbar.