Auch das Roxy öffnet einen Kulturbiergarten

Mehr als 10 000 Besucher waren im vergangenen Sommer im Roxy-Kulturbiergarten zu Gast. Nach den coronabedingten Vorarbeiten und Umplanungen kann der Ableger der Ulmer Kulturhallen auch in diesem Sommer wieder unter freiem Himmel öffnen. Start ist am Donnerstag, 28. Mai, der Eintritt stets frei.

Vom 28. Mai bis zum 30. August öffnet das Roxy-Team immer donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr bei gutem Wetter die Pforten des Kulturbiergartens. Bei unklarer Wetterlage wird jeweils ab 15 Uhr auf den Roxy-Kanälen bei Facebook und Instagram zu lesen sein, ob am Abend geöffnet wird.

Der Roxy-Biergarten ist nicht der einzige in Ulm, der in diesem Sommer Kulturinteressierte locken will. Ein ähnliches, noch etwas umfangreicheres Angebot machen in der Friedrichsau im Biergarten „Liederkranz“ der Verein „Indauna“ in Kooperation mit dem Elektroclub „Gleis 44).

Auch für den Roxy-Kulturbiergarten gelten die derzeit üblichen Einschränkungen und Schutzmaßnahmen für Besucher und Mitarbeiter.

Natürlich werde es, sobald die Richtlinien zur Eindämmung der Pandemie es zulassen, auch wieder ein vielfältiges Live-Programm im Kulturbiergarten geben. Wie im vergangenen Jahr hat das Roxy eine ganze Anzahl von Konzerten für den Zeitraum zwischen Mitte Juli und Ende August geplant. Was davon in welcher Form stattfinden kann, hängt von der dann geltenden Verordnungslage ab und sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar.

Den Programm-Auftakt im Kulturbiergarten bildet am Freitag, 29. Mai, ab 17 Uhr „L.M.A.A. – Liederabend mit Andi und Achim“. An ihren Turntables werden die zwei musikalischen Füchse Andi und Achim (aka DJ Purple Haze und Deejot Roterfreibeuter) den Kulturbiergarten-Abend „auf Feinste“ musikalisch begleiten.

Im Kulturbiergarten gelten die Vorschriften der Corona-Verordnung. Das heißt für den Betrieb des Kulturbiergartens: Es dürfen Personen aus maximal zwei Haushalten gemeinsam kommen, das Gelände ist eingezäunt, damit das Roxy die eventuelle Nachverfolgung sicherstellen kann, es gibt einen getrennten Ein- und Ausgang. Das Roxy ist verpflichtet, die Kontaktdaten und die Verweildauer jedes Gastes aufzunehmen und vier Wochen aufzubewahren. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Daten vernichtet. Es ist keine Vorreservierung nötig, das Team weist den Besuchern einen Tisch zu. Es gibt Service am Tisch, keine Selbstbedienung. Die maximal zulässige Gruppengröße richtet sich nach der Tischkapazität, das heißt, es dürfen maximal acht Personen aus zwei Haushalten an einer Biergarnitur sitzen. Es werden keine größeren Tischgruppen gebildet oder Tische zusammengestellt. Es gibt einige Liegestuhlgruppen – mit maximal zwei Personen pro Gruppe. Das Roxy empfiehlt den Besuchern, auf dem Gelände Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sofern sie nicht am Tisch sitzen (also auf dem Weg zum Tisch oder zum WC). Tische, Bänke sowie die Speisen- und Getränkekarten werden nach jedem Gastwechsel desinfiziert. Für die Besucher wird Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.