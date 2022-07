ARD-Meteorologe Sven Plöger spricht in Ulm über Wetterextreme

Meteorologe Sven Plöger ist am Mittwoch, 13. Juli, in der Stadtbibliothek Ulm zu Gast. Ab 19.30 Uhr spricht er im Freilichtforum der Glaspyramide unter anderem darüber, wie die Alpen unser Wetter beeinflussen, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

In seinem gleichnamigen Buch erklärt der „Wetter im Ersten“-Meteorologe Plöger, wie Hitzerekorde, Trockenperioden, Saharastaub und Starkregen, Föhnstürme, Orkanböen und – ganz aktuell – Gletscherschmelzen entstehen. Im Rahmen von „Meine Stunde für die Stadtbibliothek“ kann das Publikum mit Sven Plöger über die aktuellsten Klimafragen im Gespräch mit dem SWR diskutieren. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Förderverein oder um Zuwendungen für die „Stiftung Stadtbibliothek Ulm“ wird gebeten.