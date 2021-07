Arbeitslosigkeit in der Region geht weiter zurück

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm waren im Juli 8771 Menschen arbeitslos gemeldet, 289 oder 3,2 Prozent weniger als im Juni. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 2062 Personen oder 19 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,5 Prozent.

„Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit im Juli, doch der regionale Arbeitsmarkt nahm den Schwung der vergangenen Monate mit und zeigte sich überdurchschnittlich aufnahmefähig“, berichtet Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Mit Ausnahme der unter 25-jährigen ging die Arbeitslosigkeit über alle Personengruppen hinweg zurück. „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist für die Sommermonate typisch. Viele junge Menschen beenden Schule oder Ausbildung, suchen eine Anschlussbeschäftigung und melden sich über den Sommer vorübergehend arbeitslos“, so Auch.

Am Stellenmarkt meldeten regionale Arbeitgeber mit 1693 Arbeitsangeboten deutlich mehr neue Stellen als vor vier Wochen. Zugenommen hat die Personalnachfrage verstärkt im Bereich Personalüberlassung, im Verarbeitenden Gewerbe und im Handel. Damit kletterte der Bestand an offenen Arbeitsstellen um 603 Offerten auf 5200 Arbeitsangebote.

Mehr gemeldete Arbeitsstellen gab es zuletzt im September 2019. Am Ausbildungsmarkt hat der Endspurt begonnen. Für das im September beginnende Ausbildungsjahr waren im Juli noch 1385 offene Ausbildungsstellen gemeldet. „Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stehen weiter sehr gut und für alle, die Rat oder eine Stelle suchen, steht die Berufsberatung auch während der Sommerferien zur Verfügung“, so Auch.

Arbeitslosigkeit: Mit Blick auf die Rechtskreise sank die Arbeitslosigkeit sowohl in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) wie auch in der Grundsicherung (Jobcenter). Bei der Agentur für Arbeit Ulm waren 4988 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 80 oder 1,6 Prozent weniger als im Juni und 1910 oder 27,7 Prozent weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Die Zahl der bei den Jobcentern im Agenturbezirk arbeitslos gemeldeten Menschen ging auf 3783 zurück. Zum Juni waren das 209 Personen oder 5,2 Prozent weniger, zum Vorjahr 152 Frauen und Männer oder 3,9 Prozent weniger.

Mit Blick auf die Personengruppen zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren saisonal üblich anstieg, und zwar um 60 Personen oder 6,5 Prozent auf 977 Personen. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen stieg zum Vormonat um 0,1 auf 2,7 Prozent an.

Vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent. Den zweiten Monat in Folge ging die Zahl langzeitarbeitsloser Menschen zurück. Im Juli waren 2424 Frauen und Männer länger als zwölf Monate arbeitslos, das waren 89 Personen oder 3,9 Prozent weniger als im Juni, jedoch 587 oder 32,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Mathias Auch ordnet die aktuellen Zahlen ein: „Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, der weitere Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt aber eine Herausforderung.“

Im Juli konnten insgesamt 949 arbeitslose Frauen und Männer eine neue Beschäftigung aufnehmen. Das waren 29 Personen oder 3,2 Prozent mehr als im Juni und 268 oder 39,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. In einem Juli konnten zuletzt im Jahr 2011 mehr arbeitslose Menschen eine neue Arbeitsstelle finden.

Stellenmarkt: Im Vergleich zum Vormonat wuchs der Bestand um 603 oder 13,1 Prozent auf 5200 offene Arbeitsangebote an. Zum Vorjahr ist das ein Plus um 1625 Stellen oder 45,5 Prozent. Über viele Branchen hinweg meldeten regionale Arbeitgeber mit 1693 neuen Stellenangeboten 335 oder 24,7 Prozent mehr als im Juni und 683 oder 67,6 Prozent mehr als im Juli vergangenen Jahres. In Folge stieg der Fachkräftebedarf. Rund 80 Prozent der gemeldeten Arbeitsangebote sind Stellen für Fachkräfte oder höher Qualifizierte.

Kurzarbeit: Vorläufige Daten für den Juli liegen bis zum 25. des Monats vor. Demnach zeigten in diesem Zeitraum 30 Betriebe für bis zu 1462 Beschäftigte Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Ulm an. Im Juni waren es 37 Betriebe die für bis zu 562 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten. „In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Lieferengpässe als Grund angegeben, weshalb Betriebe Kurzarbeit anzeigen“, sagt Auch.

Für den Monat Januar liegen nunmehr finale Zahlen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit vor. Im Ulmer Agenturbezirk rechneten 2349 Betriebe für 26 736 Beschäftigte Kurzarbeitergeld ab. Hinsichtlich der Anzahl an Personen für die Kurzarbeit abgerechnet wurde, sind für den Januar folgende Branchen besonders hervorzuheben: Die Metall- und Elektroindustrie (7691 Beschäftigte, 181 Betriebe), die Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (5872 Beschäftigte, 134 Betriebe), der Handel (4070 Beschäftigte, 530 Betriebe) und das Gastgewerbe (2901 Beschäftigte, 521 Betriebe).

Für Februar und März liegen statistische Hochrechnungen zur realisierten Kurzarbeit vor. Demnach haben im Februar 2394 Betriebe für 23 164 Beschäftigte Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit Ulm abgerechnet. Im März waren es 1995 Betriebe für 18 955 Beschäftigte.