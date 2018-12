Arbeitskollegen prügeln sich

Ein 20-jähriger Neu-Ulmer erstatte bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen 28-jährigen Neu-Ulmer, der dessen Arbeitskollege ist.

Der 20-jährige aus Rumänien stammende Mann verließ am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, eine Spielhalle in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm. Vor dieser Spielhalle traf der 20-jährige auf seinen 28-jährigen Arbeitskollegen, der ebenfalls aus Rumänien stammte. Der 28-jährige schlug und trat hier sofort mehrfach mit seinen Fäusten und Füßen gegen den 20-Jährigen. Im Anschluss kam der 20-jährige zur Anzeigenerstattung auf die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Warum der 28-Jährige sich mit dem 20-Jährigen nicht verträgt und weshalb es letztendlich zu dem Angriff kam, ist bislang nicht bekannt. Der 20-Jährige musste nach dem körperlichen Übergriff nicht weiter ärztlich versorgt werden. Wohin der 28-Jährige nach dem Übergriff ging, ist bislang nicht bekannt, dieser konnte nicht mehr angetroffen werden.