Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung eröffnet Ausstellung zur figürlichen Eiszeitkunst Europas

23 Kunstwerke aus der Altsteinzeit stehen im Mittelpunkt der neuen Wanderausstellung „Urformen – Figürliche Eiszeitkunst Europas“ im Museum Ulm. Die 23 Originale stammen aus bedeutenden Fundstellen in Deutschland, Frankreich, Tschechien, der Slowakei und Russland und sind zwischen 42 000 und 11 700 Jahre alt. Sie zeigen die Bedeutung des Kunstschaffens in der Steinzeit und geben Einblick in die Lebenswelt der damaligen Menschen.

Die Wanderausstellung ist ab Freitag, 7. Oktober, im Museum Ulm zu sehen. Sie wird von der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung und der Abteilung für Ältere Urgeschichte und Quartärökologie der Universität Tübingen präsentiert. In der Ausstellung wird auch die weltweit älteste Eiszeitkunst aus den Höhlen des Unesco-Welterbes „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ gezeigt.

„Urformen“ ist gleichzeitig auch eine Erweiterung der bestehenden Wanderausstellung „Eiszeitkunst“ der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung; beide verbinden sich inhaltlich wie visuell zu einer einheitlichen und eindrucksvollen Gesamtschau eiszeitlicher Kunst.

Die Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen ist im Beisein der derzeitigen Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft, der Ulmer Kulturbürgermeisterin Iris Mann, am Donnerstag, 6. Oktober. „Es ist mir eine große Freude, diese besondere Ausstellung im Museum Ulm zu eröffnen. Sie würdigt die außergewöhnliche Schaffenskraft unserer Vorfahren und die älteste figürliche Kunst Europas auf sehr eindrucksvolle Art und Weise“, so Mann.

Die Originale wurden in filigraner Handarbeit von acht Elfenbeinschnitzerinnen und –schnitzern im Odenwald in ihren originalen Materialien nachempfunden. Mit der gestalterischen Umsetzung des Projekts wurde die Agentur Braun & Engels aus Ulm beauftragt, die 2015 bereits die erste Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung realisiert hat.

Bürgermeisterin Mann bedankt sich für die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten: „Die Erweiterung der bestehenden Ausstellung in Kooperation mit der Universität Tübingen ist für uns ein großer Gewinn. Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte der Wanderausstellung nun gemeinsam fortsetzen zu können.“

Finanziert wurde diese von der Universität Tübingen und der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung, gefördert durch die Baden-Württemberg Stiftung, die Stadt Erbach im Odenwald, den Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal, die Gesellschaft für Urgeschichte Blaubeuren, die Museumsgesellschaft Schelklingen, den Odenwaldkreis und die Gräfliche Rentkammer in Erbach im Odenwald. Die Ausstellung ist noch bis Ende Januar im Museum Ulm zu sehen, danach gastiert sie im Stadtmuseum Wiesbaden.