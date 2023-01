Arbeitsagentur lädt zu Vortrag „Keine Knicke bei Knigge“

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Mittwoch, 18. Januar einen weiteren Online-Vortrag in der Reihe „Zukunft gut finden“ an. Der Titel der Veranstaltung lautet: Knigge im Bewerbungsprozess. Der einstündige Vortrag beginnt um 17 Uhr und richtet sich an alle Interessierten Bürgerinnen. Der Vortrag gibt einen Überblick darüber, worauf bei einer schriftlichen Bewerbung neben dem Inhalt noch zu achten ist. Frei nach dem Motto „Keine Knicke bei Knigg“, so die Agentur für Arbeit Ulm in ihrer Pressemitteilung. Darüber hinaus werde es hilfreiche Verhaltenstipps für das persönliche oder telefonische Vorstellungsgespräch geben sowie für ein Vorstellungsgespräch via Skype oder anderer Onlineformate.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731/160-888. Der Link zum Videokonferenzportal wird ein bis Tage vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mit Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.