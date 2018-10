Arbeiter steckt Maschine in Brand – 20 000 Euro Schaden

Ein Auto von Google Maps Street View ist am Mittwoch wieder durch Ravensburg gefahren, auf dem Dach prangte die berühmte 360-Grad-Kamera. Um kurz nach 10 Uhr war sie beispielsweise in der Ulmer Straße Richtung Stadtmitte unterwegs und bog dann vor dem Edeka-Center rechts in die Möttelinstraße ein. Damit war Google schon zum dritten Mal in Ravensburg unterwegs.

Bei der ersten Fahrt im Jahr 2010 wurden tatsächlich noch Streetview-Aufnahmen angefertigt, mithilfe derer sich Nutzer im Netz Rundum-Aufnahmen, beispielsweise von Straßen, ...