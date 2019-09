Arbeiter schlagen mit den Fäusten aufeinander ein

In einem Wohnheim in Neu-Ulm sind am späten Sonntagabend zwei Arbeiter im Alter von 32 und 58 Jahren in Streit geraten. Schließlich eskalierte die Auseinandersetzung.

Laut Polizei schlug der 32-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser in sein Zimmer flüchtete und die Tür versperrte.

Der Jüngere war aber derart in Rage, dass er die Wohnungstür kurzerhand eintrat und erneut auf den 58-Jährigen losging. Dieser setzte sich zur Wehr und befreite sich, indem er dem Angreifer ebenfalls einen Faustschlag versetzte.

Dadurch gelang ihm die Flucht, und der 32-Jährige ließ von seinem Opfer ab und entfernte sich aus der Unterkunft. Eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm ihn vorläufig fest.

Laut Polizei war der Mann deutlich alkoholisiert, er hatte mehr als 1,8 Promille. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 58-jährige Geschädigte leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung dauern noch an.