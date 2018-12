Arbeiter bei Unfall an Pressmaschine schwer verletzt

Ein Betriebsunfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 22.20 Uhr in einem Neu-Ulmer Metallbaubetrieb in der Reinzstraße.

Den ersten Ermittlungen zur Folge, wechselte ein 45-jähriger Maschinenführer das Werkzeug an einer Pressmaschine. Dabei fiel ihm eine etwa 100 Kilogramm schwere Pressplatte auf den Arm. Er erlitt dadurch eine Quetschung seines Unterarmes und musste zur weiteren Abklärung der Verletzung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand agierte der Verunglückte bei dieser Tätigkeit alleinbeteiligt. Von einer unsachgemäßen Ausführung der Arbeiten ist auszugehen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm prüft derzeit, in wie weit die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden.