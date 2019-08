Arbeiter auf Baustelle bestohlen

Auf einer Baustelle in der Ulmer Innenstadt hat am Montag ein Dieb zugeschlagen. Dieser klaute nach Angaben der Polizei Wertsachen von Arbeitern aus einem unverschlossenen Auto, das an der Baustelle in der Fischergasse stand.

Der Dieb griff zu und schnappte sich die Wertsachen, die in Rucksäcken verstaut waren. Bis die Arbeiter die Tat bemerkten, war der Unbekannte schon über alle Berge.

Gegen 16.30 Uhr bereits waren die Rucksäcke aber wieder gefunden. Zeugen hatten gesehen, wie ein Mann einen der Rucksäcke am Weinhof abstellte. Sein Gesicht hatte er dabei unter der Kapuze seiner schwarzen Jacke verborgen.

Die Arbeiter hatten zu dieser Zeit den Diebstahl noch nicht bei der Polizei gemeldet. Die Polizei sicherte angesichts des herrenlosen Gegenstands das Areal und leitete eine Fahndung nach dem Unbekannten ein. Gleichzeitig nahmen die Polizisten die Ermittlungen auf.

Gleich darauf meldeten sich die Bestohlenen. Die Polizei übergab ihnen den abgestellten Rucksack, in dem sich der zweite Rucksack befand, der abhanden gekommen war.

Jetzt fehlt noch ein Geldbeutel mit Ausweisen – und der Dieb. Ihn sucht das Polizeirevier Ulm-Mitte und bittet um Hinweise (Telefon 0731/1880).