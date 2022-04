Applaus garantiert

In den Pfingstferien können Kinder im Edwin Scharff Museum in die Theaterwelt eintauchen. Gemeinsam mit Hanna Pelikan und Saskia Hinz vom Theater Luftschloss bietet das Museum einen Theater-Workshop an. Wie die Museumsleitung mitteilt, ist das Angebot für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren geeignet. Von Montag, 13. Juni, bis Mittwoch, 15. Juni, jeweils von 9 bis 16 Uhr, sollen die Kinder Szenen für ein Theaterstück selbst entwickeln, sie einüben und vor Eltern oder Freunden auch aufführen.

Die beiden Theaterpädagoginnen Hanna Pelikan und Saskia Hinze planen, auf der Suche nach Ideen gemeinsam mit den Kindern die aktuelle Sonderausstellung des Kindermuseums zu erkunden. Zu dem, was die Kinder in der Ausstellung „Architektierisch. Bauten von Mensch & Tier“ entdecken, werden sie sich Szenen ausdenken. Mit Tipps und Musik Einsatz wollen die Theaterprofis den Kindern helfen, ihre Ideen auf die Bühne zu bringen.

„Wir freuen uns, zum ersten Mal so ein ganz anderes Ferienprogramm anbieten zu können und sind sehr gespannt, was die Kinder und das Theater Luftschloss gemeinsam auf die Beine stellen werden“, sagt Birgit Höppl, stellvertretende Museumsleiterin. „Wir bemühen uns immer, berufstätige Eltern in der Ferienzeit zu entlasten und gleichzeitig Kindern eine sinnvolle, kreative und bereichernde Ferienzeit zu bereiten.“

Anmeldungen für den Theaterworkshop in den Pfingstferien nimmt das Edwin Scharff Museum per E-Mail unter esm-buchungen@post.neu-ulm.de entgegen.