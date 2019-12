Anzahl der Falschparker in Ulm deutlich gestiegen

Die Anzahl der Parkverstöße in Ulm ist nach Angaben der Stadt im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Auffallend zugenommen hat vor allem die Zahl der Fälle, in denen Falschparker von Privatpersonen angezeigt wurden: Hier gab es ein Plus von fast 40 Prozent.

Bei den Bürgerdiensten mehren sich auch Beschwerden über zugeparkte Feuergassen und -zufahrten. Die Stadt hat mit Kontrollen in verschiedenen Stadtteilen reagiert.

Zusätzlich gab es 2019 auch Kontrollfahrten mit einem Feuerwehrauto, um unter realistischen Bedingungen zu prüfen, ob die Straßen durchfahrbar sind.

An vielen Stellen kam der Löschzug nur nach aufwendigem Manövrieren weiter – Zeit, die gefehlt hätte, wenn die Feuerwehr auf dem Weg zu einem wirklichen Einsatz gewesen wäre.