Anwohner löscht brennende Christbäume

Gegen 21.15 Uhr rückte am Sonntag in Ulm die Feuerwehr zu einem Brand in die Blücherstraße aus. Dort lagen vor einem Gebäude vier Christbäume.

Ein 14-Jähriger hatte eine „Biene“, die unter Jugendfeuerwerk fällt, aus dem Fenster geworfen. Sie landete in den Bäumen, die sich entzündeten.

Anwohner hatten die Flammen bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Ein Sachschaden entstand laut Polizeiangaben nicht. Auch bestand für die angrenzenden Gebäude keine Gefahr.