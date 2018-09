Anwander bleibt bei den Devils

Nach der vergangenen Saison hatte Felix Anwander sein Glück in Königsbrunn versuchen wollen. Die Vorbereitung und zwei Testspiele absolvierte der 21-Jährige beim Bayernliga-Aufsteiger, doch der gebürtige Memminger bleibt nun doch bei den Devils Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Landesliga. Sein Trainer Robert Linke freut sich über die Rückkehr der künftigen Nummer 17: „Ich bin glücklich, dass Felix uns erhalten bleibt. In der vergangenen Saison hat er trotz seines jungen Alters eine wichtige Rolle in unserer Defensive gespielt. Ich will ihn weiterhin fördern und fordern, damit sein Traum Bayernliga in Erfüllung geht.“ Ein Testspiel beim Ligakonkurrenten Pfronten gewannen die Devils mit nur zwölf Feldspielern mit 8:1 durch Treffer von Michael Simon (4), Dominik Synek (2), Armin Nußbaumer und Peter Brückner.