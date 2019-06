Antikmarkt und Münsterturmlauf – das ist in Ulm am Wochenende alles geboten

Rund um den höchsten Kirchturm der Welt ist am Samstag, 8. Juni, Einiges geboten. Der Ulmer Wochenmarkt auf dem Münsterplatz, der Tag der Rose auf dem südlichen Münsterplatz, der Antikmarkt auf dem östlichen Münsterplatz und dem Judenhof und der Münsterturmlauf vor dem Hauptportal des Ulmer Münsters. Und einfach zu erreichen ist Ulm auch: Wie jeden Samstag bis Jahresende ist der Nahverkehr im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm kostenlos.

Tag der Rose Es blüht und duftet am Ulmer Münster. Nun schon im 20. Jahr veranstaltet der Verein „Rosenfreunde Ulm“ den Markt mit dem Namen Tag der Rose. Neben einem Angebot von allerlei Rosen von Rosenzüchtern aus der Region gibt es zum Thema Rose von 9 bis 17 Uhr alles was Rosenfreunde mögen: Kunsthandwerk, Schmuck, Rosenbögen, Kosmetik, Kulinarisches, Werkzeug und Gartenantiquitäten.

Antikmarkt Parallel zum Rosenmarkt findet wieder der traditionelle Antikmarkt statt. Stilrichtungen der vergangenen Jahrhunderte finden sich an an über 50 Ständen am östlichen Münsterplatz und am Judenhof angesiedelt. Die Schätze sind am östlichen Münsterplatz und Judenhof zu bergen.

Münsterturmlauf Das Motto: „Wir treiben’s auf die Spitze.“ Startschuss der Rekordjagd zum höchsten Kirchturm der Welt ist um 18 Uhr auf dem Münsterplatz. Die Einnahmen aus den Startgebühren werden zum Erhalt des Ulmer Münsters gespendet. Maximal 161 Teilnehmer dürfen antreten. Der Münsterturmlauf gehört auch zur deutschen „Towerrunning“-Serie. Jährlich erklimmen mehr als 100.000 Treppenlaufbegeisterte Türme, Wolkenkratzer und Outdoor-Treppen, um eine besondere Herausforderung zu erleben.

Inzwischen werden mehr als 200 Towerrunning-Veranstaltungen in 40 Ländern abgehalten. Die Spitzenathleten der jungen Sportart reisen rund um den Globus, um im sportlichen Wettstreit die spektakulärsten Türme zu besteigen.

560 Stufen bis zum zweiten Kranz

Gestartet wird in Ulm ab 18 Uhr alle 30 Sekunden – wie bei Skilang-Lauf-Wettbewerben. Sieger ist, wer in der kürzesten Zeit vom Start auf dem Münsterplatz hinauf zum zweiten Kranz die 560 Stufen bewältigt. Dies entspricht einer Höhe von etwa 102 Metern. Es war einst die Idee von Einstein-Marathon-Organisator Markus Ebner die Idee, ein Rennen auf den höchsten Kirchturm der Welt zu veranstalten. Beim selbst laufbegeisterten Münsterdekan auf offene Ohren gestoßen. Bei der mittlerweile achten Ausgabe im vergangenen Jahr stellte Jakob Mayer mit 2:36 Minuten einen neuen Streckenrekord auf. Der Ulmer Ralf Hascher schaffte es auf Platz drei (2:52) nach Leo Zanotti (2:51). Schnellste Frau war Monica Carl (3:41).

