Anruferin legt Seniorin rein – Ersparnisse verloren

Eine Seniorin aus Blaustein hat am Dienstag ihre Ersparnisse eingebüßt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, vertraute die Dame der Falschen.

Sie erhielt am frühen Nachmittag gleich mehrere Anrufe. Zunächst war es eine Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab. Sie benötige dringend Geld, sagte die Anruferin. Es gelang ihr, die Seniorin zu überzeugen.

Ein Mann gibt sich als Bank-Mitarbeiter aus

In mehreren Gesprächen vereinbarten sie, dass sie die Ersparnisse bekommt. Dazwischen meldete sich auch ein Mann, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Auch er machte deutlich, dass die Enkelin das Geld schnell benötige. So einigten sich die Seniorin und die Anruferin, das Geld in der Burgsteige zu übergeben.

Auf dem Weg dorthin trug die Seniorin das Geld in einer hellen Stofftasche. Die gab sie gegen 14.30 Uhr einer Unbekannten, weil die vermeintliche Enkelin gesagt hatte, dass sie nicht selbst kommen könne. Mit der Unbekannten verschwand auch das Geld.

Tochter erfuhr erst später davon

Erst später erfuhr die Tochter der Seniorin von dem Vorfall. Zusammen mit ihrer Mutter meldeten sie sich am späten Nachmittag bei der Polizei. Die ermittelt jetzt und sucht die Betrüger. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen.

Möglicherweise hat jemand die Frau, die das Geld gegen 14.30 Uhr in der Burgsteige holte, gesehen. Diese Frau ist etwa 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat eine etwas dunklere Haut. Die Unbekannte trug eine helle Bluse und eine lange Hose. Auf dem Kopf hatte sie eine Mütze mit einem kleinen, nach vorne gerichteten Schild.

Polizei bittet um Hinweise

Wer die Frau kennt, sie gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Kriminalpolizei, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.