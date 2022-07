Anmelderekord für Erzeugungsanlagen

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze konnten im Jahr 2021 einen Anmelderekord neuer Erzeugungsanlagen verzeichnen. So gingen in 2021 über 1 100 Erzeugungsanlagen (zum Beispiel Photovoltaik, Blockheizkraftwerke, Biogas und Biomasse) nach Anmeldung bei den Stadtwerken ans Netz. Den überwiegenden Anteil daran besitzen Photovoltaikanlagen, die im gleichen Jahr zusammen eine Erzeugungsleistung von gut zwölfeinhalb Megawatt erzielt haben. Im Vorjahr lag der Wert neu angemeldeter Anlagen noch bei 550.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH Wolfgang Rabe lobt diese Entwicklung: „Wir haben im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Anmeldungen für neue Erzeugungsanlagen erfolgreich bearbeitet. All diese Anlagen helfen den Anteil regenerativ erzeugten Stroms und Wärme in der Region zu steigern. Außerdem machen sich die Besitzerinnen und Besitzer zunehmen unabhängig vom Energiemarkt. Wir sind zuversichtlich, den steigenden Trend auch in diesem Jahr fortsetzen zu können.“