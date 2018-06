Anklage wegen Mordes nach tödlichem Einbruch am Eselsberg

Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus am Ulmer Eselsberg im Januar, bei dem ein 59-jähriger Hausbewohner ums Leben gekommen war, hat die Staatsanwaltschaft Ulm jetzt Anklage gegen einen 39 Jahre alten Georgier und seine 46 Jahre alte russischstämmige Ehefrau erhoben. Die Angeschuldigten bestreiten bislang den Tatvorwurf.

Demnach brachen der 39-Jährige sowie mindestens ein weiterer Mittäter in der Nacht auf den 6. Januar dieses Jahres gegen 2.30 Uhr in ein Reihenhaus im Veltlinerweg in Ulm ein. Die Ehefrau des Georgiers, die mutmaßlich den Tipp für das „lohnende Tatobjekt“ gegeben hatte, soll derweil draußen Schmiere gestanden sein. Die 91 und 59 Jahre alten Hausbewohner, Mutter und Sohn, wurden auf die Eindringlinge aufmerksam. Die Täter schlugen den 59-Jährigen nieder, fesselten und knebelten ihn und ergriffen dann unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehr als 10 000 Euro die Flucht.

Schwerste Hirnverletzungen

Der 59-Jährige wurde durch den Angriff im Hals- sowie Gesichtsbereich schwer verletzt. Diese Verletzungen und die Knebelung führten zu einer akuten Sauerstoffunterversorgung, die zu schwersten Hirnverletzungen und – trotz schneller notfallmedizinischer Versorgung – schließlich im Laufe des selben Tages zum Tode führten. Die 91-jährige Mutter des Verstorbenen wurde nur leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft wertet das Verhalten des 39-Jährigen als Mord, nämlich als Tötung aus Habgier und zur Ermöglichung einer anderen Straftat (des Raubes) sowie als Raub mit Todesfolge und gefährliche Körperverletzung, während seiner Frau schwerer Raub mit gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt wird. Zu ihren Gunsten geht die Anklagebehörde davon aus, dass die Tötung eines Hausbewohners nicht zum ursprünglichen Tatplan gehörte und somit einen Exzess der ins Haus eingebrochenen Männer darstellte.

Angeschuldigten bestreiten die Tat

Die Angeschuldigten bestreiten die Tat. Sie befinden seit ihrer Festnahme wenige Tage nach der Tat in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat auch die Auslieferung des in Israel festgenommenen, mutmaßlichen dritten Mittäters beantragt, über welche derzeit die israelische Justiz entscheidet. Gegen einen vierten Mitbeschuldigten dauern die Ermittlungen an.

Dem 39-Jährigen werden zudem noch zwei weitere Einbrüche am 27. Dezember 2017 in ein Wohnhaus in Ulm-Jungingen und in die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) in der Nacht von 4. auf 5. Januar vorgewerfen. In Ulm-Jungingen soll er Geld und Sachwerte im Wert von mehr als 40 000 Euro erbeutet haben. In Ziemetshausen soll er Opferstöcke aufgebrochen und Bargeld sowie sakrale Gegenstände im Wert von 10 000 Euro entwendet haben.