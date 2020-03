Anklage erhoben – Mädchen soll insgesamt 10 Mal vergewaltigt worden sein

Fünf junge Männer im Alter zwischen 14 und 26 Jahren werden verdächtigt, in der Halloween-Nacht 2019 und am darauffolgenden Tag eine 14-Jährige zehn Mal vergewaltigt zu haben. Die Tat soll sich in einer Gemeinde im Illertal im Alb-Donau-Kreis ereignet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage zur Großen Jugendkammer des Landgerichts Ulm erhoben.

Die Anklagebehörde geht laut Mitteilung vom Mittwoch davon aus, dass die fünf Männer ihr Opfer am Abend des 31. Oktober 2019 in der Ulmer Innenstadt trafen und überredeten, mit ihnen zu einer Unterkunft im Illertal zu fahren.

Zwei der Männer – 16 und 24 Jahre alt – sollen sich noch auf der Busfahrt dahingehend verständigt haben, dass sie der Jugendlichen Betäubungsmittel verabreichen wollen, um mit ihr Geschlechtsverkehr haben zu können und einen erwarteten Widerstand zu beseitigen.

Vorwurf: Wehrlosen Zustand der 14-Jährigen bewusst ausgenutzt

Als die Gruppe der fünf Männer mit der 14-Jährigen an ihrem Ziel ankam, sollen die beiden Männer ihren Plan in die Tat umgesetzt und der Geschädigten gegen deren Willen eine mit einem Betäubungsmittel versetzte Flüssigkeit verabreicht haben. Hierauf soll der 16-Jährige das Mädchen unter bewusster Ausnutzung ihres dadurch wehrlosen Zustandes vergewaltigt haben.

In der Folge sollen die Männer jeweils den wehrlosen Zustand der 14-Jährigen erkannt und dazu ausgenutzt haben, um mit ihr geschlechtlich zu verkehren. Dabei war grundsätzlich nur einer der Männer mit dem Mädchen während der Tatausführung im jeweiligen Zimmer.

Nur in einem Fall sollen zwei der Männer den Geschlechtsverkehr gemeinschaftlich erzwungen haben, indem einer das Mädchen festgehalten habe, während der andere sich an ihr vergangen habe.

Am darauffolgenden Tag sollen der 14-Jährigen durch den 24 Jahre alten Mann, der ihr bereits am Vorabend das Betäubungsmittel verabreicht habe, abermals Betäubungsmittel gegeben worden sein. Im Verlauf dieses Tages habe der 16 Jahre alte Angeschuldigte das Mädchen erneut vergewaltigt.

Einer der Angeschuldigten räumt die Taten ein

Insgesamt kam es nach der Beurteilung der Anklagebehörde in der Nacht des 31. Oktober und am Folgetag zu zehn Vergewaltigungstaten „zum Nachteil“ der 14-Jährigen. Einer der Angeschuldigten räumte die Taten, soweit er Kenntnis davon hatte, ein. Die übrigen Angeschuldigten bestreiten die Vorwürfe.

Drei der aus Afghanistan, dem Iran und dem Irak stammenden, tatverdächtigen Asylbewerber – der 16-Jährige wie auch zwei 15 und 26 Jahre alte Männer – befinden sich in Untersuchungshaft.

Ob es zum Prozess kommt, muss das Landgericht entscheiden. Es muss die Anklage noch zulassen.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen