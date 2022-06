Nach Messerangriff im Ulmer Münster: Täter ist wohl psychisch krank

Der Vorfall hat eine große Diskussion über Sicherheit in Gotteshäusern ausgelöst. Wie die Polizei am Montagmorgen berichtete, soll am Sonntag beim Frühgottesdienst im Ulmer Münster ein 28-Jähriger eine 39-Pfarrerin mit einem Messer angegriffen haben. Die Landes-CDU forderte daraufhin, künftig Bereiche, wie etwa der um das Ulmer Münster herum, als eine Waffenverbotszone zu deklarieren.

Zwischenzeitlich liegen der Staatsanwaltschaft und der Polizei konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beschuldigte psychisch krank sein dürfte. Eine solche Erkrankung könnte als möglicher Hintergrund für die Tatbegehung in Betracht gezogen werden. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung einen Sachverständigen beauftragt. Er soll ein Gutachten über den psychischen Zustand des 28-Jährigen zur Tatzeit erstellen.

Am Donnerstag beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm beim Amtsgericht Ulm, dass der Haftbefehl gegen den Beschuldigten gegen einen vorläufigen Unterbringungsbefehl ersetzt wird. Diesem Antrag folgte das Gericht. Der Mann befindet sich seither in einem psychiatrischen Krankenhaus.