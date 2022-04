Angela Rosenbohm erhält Felix-Jerusalem-Preis

Für ihre Forschungsarbeiten zur neuromuskulären Erkrankung hat Dr. Angela Rosenbohm, Oberärztin an der Neurologischen Universitätsklinik am Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU), den mit 7500 Euro dotierten Felix-Jerusalem-Preis der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) erhalten. Die Verleihung fand kürzlich anlässlich eines Kongresses in Würzburg statt. Rosenbohm teilt sich den Preis mit zwei Kollegen aus Düsseldorf und Halle, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

In ihrer Studie zeigte die Ulmer Oberärztin auf, wie sich körperliche Arbeit auf die Entstehung und den Krankheitsverlauf bei der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) auswirke. Personen, die im Beruf körperliche Arbeit verrichten, erkranken demnach häufiger an ALS als Personen mit leichter körperlicher Tätigkeit. In der Studie wurde ein plötzlicher Abfall der körperlichen Betätigung erstmals als ALS-Frühsymptom identifiziert.

Für Betroffene ergab sich, dass moderates Bewegen nach Krankheitsbeginn die durchschnittliche Überlebensdauer deutlich erhöhe. Demgegenüber zeigt sich ein etwa 14 Monate kürzeres Überleben, wenn sich ALS-Patientinnen und -Patienten kaum bewegen oder aber übermäßig viel Sport treiben.

Die Symptome der ALS, bei der die so genannten Motoneurone zugrunde gehen, reichen laut Mitteilung von Lähmungserscheinungen über den Verlust der Sprache bis zum Gefühl, im eigenen Körper gefangen zu sein. Trotz neuer therapeutischer Ansätze sei die relativ seltene Erkrankung weiterhin unheilbar und führe etwa zwei bis fünf Jahre nach der Diagnose zum Tod.

Bei ihrer Forschung konnte Rosenbohm auf das umfangreiche ALS-Register Schwaben zurückgreifen, in dem seit dem Jahr 2010 sämtliche diagnostizierten Fälle der Region erfasst und mittlerweile mehr als 2500 Patientendaten verwaltet werden.

Der ausgelobte Felix-Jerusalem-Preis soll der Förderung der Forschung auf dem Gebiet der neuromuskulären Erkrankungen, insbesondere der Amyotrophen Lateralsklerose im deutschsprachigen Raum dienen. Besonders gewürdigt werden Arbeiten, die sich mit den Ursachen und der Entwicklung der Krankheit sowie mit neuen diagnostischen Methoden befassen.