Anfahrt: 16 000 Kilometer

Die Jungen vom Amity FC haben am Wochenende beim U11-Eurocup in Elchingen (die SZ berichtete) alles verloren – aber sie kamen sich nicht verloren vor. Das lag daran, dass die kleinen Australier von den Gastgebern sehr gut betreut wurden und trotz ihrer teils klaren Niederlagen im Turnier auch viel Beifall vom Publikum erhielten. Dieses hatte schnell die Probleme der Mannschaft aus „Down Under“ erkannt, die nur mit sieben Spielern angerückt war und große Strapazen hinter sich hatte. Das Team aus Prestons, einem Vorort von Sydney, hatte die 27-stündige Anreise aus ihrer über 16 000 Kilometer entfernten Heimat in den Knochen. Dazu kam ein zweitägiger Ausflug nach München, einer nach Stuttgart, einen Aufstieg auf den Ulmer Münsterturm und drei Testspiele gegen den FC Burlafingen, von denen es immerhin eines gewann. Da waren die sieben Partien beim Eurocup dann doch zu viel für die Jungs, von denen manche nicht einmal zehn Jahre alt sind.

Nach der knappen Auftaktniederlage gegen den SV Jungingen (0:2) hielt der Trainer der Australier, Anel Kapur, ein gebürtiger Bosnier, eine lange Ansprache. Er impfte den Spielern ein, dass sie disziplinierter spielen und den Gegner mehr unter Druck setzen müssen. „Die anderen Teams sind noch stärker“, schätzte er die nächsten Vorrundengegner Eintracht Frankfurt und Hamburger SV richtig ein. Gegen die Bundesliga-Nachwuchs aus Hessen setzte es auch ein 0:9, egen den HSV verlor der Amity FC 0:5. Damit war das Team vom fernen Kontinent klar Letzter der Gruppe D. Gemäß dem neuen Reglement durfte es am zweiten Turniertag aber weiterspielen. Mit der Folge, dass es vier weitere Pleiten gab: 0:4 gegen den FC Burlafingen, 0:3 gegen Gastgeber SV Oberelchingen, 0:9 gegen FDS Suomi und 1:3 gegen die SGM Dietenheim/Regglisweiler. Immerhin gelang den Australiern im letzten Spiel noch das umjubelte Turnier-Ehrentor. Trotzdem belegten sie am Ende ohne jeden Punktgewinn mit 1:35 Toren den 24. und letzten Platz.

Trotzdem freute sich der Cheforganisator des Turniers, Tom Fuchs, über die Teilnahme des australischen Teams: „Der Verein hatte im Internet von unserem Turnier erfahren und sich für die Teilnahme beworben. Ein Team aus Australien war noch nie dabei und wir fanden es spitze, dass eine Mannschaft kommen wollte.“ Klar, die Jungen vom Amity FC mussten jede Menge Lehrgeld zahlen, aber ein Grund war, dass das Team sehr klein war. Bei nur zwei Auswechselspielern hatte es die Mannschaft von Vornherein schwer.

Trainer und Sportmediziner Anel Kapur, der seit 20 Jahren in Australien lebt, aber immer wieder nach Europa und in seine Heimat kommt, erzählte: „Unser Team ist so klein, weil allein die Reisekosten hoch sind. Unser Verein hat den Trip schon unterstützt, vor allem aber mussten die Eltern der Jungs die Kosten tragen. Und das konnten eben nur wenige.“

Die Reise zum U11-Eurocup, die von Sydney über Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) und München nach Elchingen führte, war der erste Trip der Jungen nach Europa und somit nach Deutschland überhaupt. „Immerhin haben die Jungs vor allem im Flugzeug viel geschlafen“, so Kapur. „So war es erträglich. Aber zwei Jungs haben bald ihre Eltern vermisst.“ Der älteste Spieler aus dem Team aber gab zu: „Es ist wunderbar hier. Das lautstarke Publikum ist super. Ich könnte mir vorstellen, hierzubleiben.“ Wie Kapur weiß, ist Fußball „ein aufkommender Sport in Australien. Er ist hinter Rugby und Cricket schon die Nummer drei. Aber wer dort in der zweiten Liga spielt, würde hier wohl in der siebten oder achten Liga sein. Wir sind hier, um zu lernen.“ Aber wie gesagt: In Elchingen haben Zain, Zac und die anderen Spieler Lehrgeld gezahlt. Und mit den Erfahrungen vom U11-Eurocup traten sie gleich nach Turnierende die lange Heimreise an.