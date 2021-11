Andreas Burkhardt ist jetzt offiziell der neue Deutschlandchef von Teva.

Jetzt ist es offiziell: Andreas Burkhardt (Foto: Teva) ist der neue General Manager von Teva Deutschland und Österreich. Diese Position hatte er im vergangenen Vierteljahr bereits interimsweise inne. Sein Sitz: Der Teva-Standort Ulm, wo auch die Unternehmenstochter Ratiopharm ansässig ist.

„Bereits in der Übergangsphase hat Andreas Burkhardt seine bewährten Führungsfähigkeiten bestätigt und das Geschäft nahtlos am Laufen gehalten“, sagt Richard Daniell, Europachef Commercial der Teva, zu der Ernennung von Burkhardt. Deutschland sei der größte Markt für Teva in Europa und ein strategisch wichtiger aus globaler Sicht. In dem dynamischen Pharmamarkt sei „ein starkes und zukunftsorientiertes Management“ von ausschlaggebender Bedeutung.

„Ich bin stolz darauf, das Cluster Deutschland und Österreich offiziell zu leiten. Das erfüllt mich mit Verantwortung und der Verpflichtung, unseren Standort in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir agieren aus einer starken Position heraus. Vor dem Hintergrund der dynamischen Markt- und Wettbewerbsentwicklung müssen wir jedoch noch agiler und progressiver werden“, sagt Andreas Burkhardt zu seiner neuen Rolle. Burkhardt ist seit 15 Jahren im Unternehmen.