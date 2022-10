Analoge und digitale Welt vereint: Unternehmen stellt Innovation auf Buchmesse vor

Auf der weltweit größten Buchmesse in Frankfurt gibt es seit vielen Jahren nicht mehr nur rein analoge Produkte. Die Digitalisierung verändert die Branche genauso, wie jede andere. Nicht jeder ist jedoch ein Freund der neuen digitalen Angebote. Das Start-up „My Book My World“ aus dem Raum Ulm will die Vorteile beider Welten verbinden. Auf der Buchmesse mit rund 7000 Ausstellern stellen sie ihr Pilotprojekt vor, das sich der Technik der Augmented Reality (AR) bedient.

Das Konzept dahinter: Der Leser hat ein Buch vor sich. Sobald er sein Tablet oder Smartphone darüber hält, öffnen sich auf dem Bildschirm digitale Zusatzinformationen, Erklärungen zum Autor oder den Charakteren oder Gegenständen - oder es gibt weitere Informationen zum Buch. So sollen analog erzählte Geschichten lebendiger werden.

Mithilfe von AR wird ein analoges Buch auch digital erlebbar. (Foto: Digitalisierungszentrum)

Gegründet wurde „My Book My World“ von Anna Sophia Boden und Jérôme Jossin. Sie ist Kommunikationsexperting und er ehemaliger Projektmanager bei Google. Mit ihrer Idee haben die Beiden einen Contest der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gewonnen. Der Preis: Partner auf dem Stand der Buchmesse zu werden.

Um aus einem Konzept Wirklichkeit werden zu lassen, holte sich das Start-up Unterstützung vom Digitalisierungszentrum Ulm, Alb-Donau-Biberach. Dort gab es nach Vorstellung ihrer Idee eine Zusicherung, die Idee zum Pilotprojekt mitzuentwickeln.

Als Pilotprojekt haben sich die beiden Gründer das Kinder-Bilderbuch „Ab ins Bett“ von Autorin Maria Luisa Kerkhoff ausgesucht. Kinder können dabei spielerisch lernen und das Buch erleben. Der junge Leser klickt etwa Gegenstände wie ein Metronom oder einen Plattenspieler an, die ihm dann erklärt werden. Er kann auch dazu kleine Aufgaben lösen, Spiele beginnen und später zusätzlich Informationen zum Buch, zu den Figuren im Buch und zur Autorin bekommen.

„Der Clou dabei: Ich kann mir das Buch aber auch vorlesen lassen“, erklärt Gründerin Anna Sophia Boden. Das Digitalisierungszentrum entwickelte dazu die entsprechende AR. Fachberater und Entwickler Jan Schäfer vom Digitalisierungszentrum erklärt: „Die AR ist eine Erweiterung unseres Erfahrungsraums, keineswegs ein Ersatz dafür. Das haptische Erlebnis, ein Buch in die Hand zu nehmen, bleibt erhalten.“

Die Gründer erhoffen sich von der Präsentation auf der Frankfurter Buchmesse, Partner und Investoren anzulocken. Denn als nächster Schritt wollen sie den Prototypen in Serie bringen.