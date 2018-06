An den „Giga-Linern“ scheiden sich die Geister

Bald werden die Riesen-Laster mit dem klangvollen Namen „Gigaliner“ auch auf den Straßen in der Region unterwegs sein. Bei Naturschützern und Automobilverbänden eilt den Kolossen jedoch kein guter Ruf voraus.

„Das ist eine Entwicklung, die wir ablehnen“, sagt Bernd Kurus-Nägele, Geschäftsführer des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Am bundesweiten Versuch zur Einführung der „Monster-Lkw“ beteiligt sich Bayern, nicht aber das grün-rot-regierte Baden-Württemberg, was in der grenzüberschreitenden Region Donau-Iller besonders pikant ist.

Generell würden in Deutschland viel zu wenig Güter mit der Bahn und viel zu viele auf der Straße transportiert, kritisiert der BUND. Mit der Einführung der Gigaliner gehe diese negative Entwicklung noch einen Schritt weiter. Das Argument, die „Riesen“ seien sparsamer, da mit ihnen mit einer Fahrt deutlich mehr Güter von A nach B gebracht werden könnten, teilt Kurus-Nägele nicht. Es sei nicht zu erwarten, dass sich die Zahl der Fahrzeuge auf der Straße verringert, wenn diese größer würden. Zudem befürchtet der Umweltschützer eine höhere Lärmbelästigung durch die großen Trucks.

Kritisch sieht man die Lkw-Riesen auch beim Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Pressesprecher Arnold Axel sieht die Verkehrssicherheit gefährdet. Autofahrer bräuchten mehr Zeit, die Gigaliner zu überholen. Es sei unklar, ob die Giganten gesondert gekennzeichnet seien. Wenn nicht, könne es passieren, dass ein Autofahrer zum Überholen ansetzt ohne mit einer derartigen Länge der Trucks zu rechnen. „Wir sind davon nicht begeistert“, sagt Arnold. Außerdem könnten Lastwagenunfälle eine „zusätzliche Dynamik“ bekommen. Wenn ein Gigaliner nach einem Unfall auf der Fahrbahn liegen bleibe, müsse mehr Fracht abtransportiert werden. Für die Autofahrer bedeute dies noch längere Wartezeiten im Stau.

Man solle die Lastwagen nicht verteufeln, sagt dagegen Michael Wagner vom Staatlichen Bauamt Krumbach. Jedoch hätten die Gigaliner wegen der höheren Tonnage mehr Achsen, was zu Straßenschäden durch mehr „Achsüberrollungen“ führen könnte. Außerdem müsse sich zeigen, wie die XXL-Sattelzüge mit Kreisverkehren zurecht kommen. Schon bei der Einführung der 15-Meter-Busse gab es „ziemliche Probleme, was Straßenplanung anbelangt“, erklärt der Sachgebietsleiter für den Straßenunterhalt im Kreis Neu-Ulm.

Eher gelassen sieht die Polizei die Entwicklung. Der Überholvorgang dauere bei Giga-Linern etwa eine Sekunde länger, als bei den großen Lastwagen, die jetzt schon auf den Straßen unterwegs sind, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest. „Wenn das nicht klappt, stellt sich die Frage, ob der Überholvorgang überhaupt regelkonform ist“, erklärt er.

„Wir sehen das ganz entspannt“, sagt auch Günter Hohenwarter, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm. Zunächst einmal müssten Erfahrungen mit den Gigalinern gesammelt werden. Hohenwarter glaubt nicht, dass schon bald viele der Lastwagen unterwegs sein werden. „Nicht jede Firma wird sie gleich in ihren Fuhrpark aufnehmen“, sagt Hohenwarter.