Ampel bei Ulm-Einsingen modernisiert

Das Regierungspräsidium Tübingen hat den Belag auf der Bundesstraße B 311 zwischen Ulm-Einsingen und Ulm-Donautal erneuern lassen. Im Rahmen dieser Bauarbeiten ist die Lichtsignalanlage an der Kreuzung B 311 / K 9916 bei Ulm-Einsingen modernisiert worden.

Hintergrund für diese Modernisierung ist, dass in der Vergangenheit vermehrt Unfälle in diesem Kreuzungsbereich festgestellt wurden. Der Großteil der Unfälle entstand durch den Konflikt des linksabbiegenden Verkehrs mit dem vorfahrtsberechtigten Geradeausverkehr. Da der Linksabbiegeverkehr nun eine separate Grünphase bekommt, soll dieser Konflikt entschärft werden.

Zudem ist die Lichtsignalanlage an dieser Kreuzung auf LED-Technik umgerüstet worden – eine Signaltechnik mit geringerer Störanfälligkeit sowie einer intensiveren Lichtausbeute. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes Straßen im Landratsamt Alb-Donau-Kreis erhoffen sich von dieser Modernisierung, dass an diesem besonders nebelträchtigen Ort mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gewährt werden kann. Mit der Umrüstung der Lichtsignalanlage wurden auch die Aufstellvorrichtungen der Anlage erneuert.

Bei der Inbetriebnahme der Anlage ist aufgefallen, dass die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Erbach in Richtung Ulm-Einsingen oft nicht bis zur Haltelinie vorfahren und daher keine Grünphase bekommen. Der Fachdienst Straßen weist darauf hin, dass die Verkehrsteilnehmer über eine Induktionsschleife in der Fahrbahn unmittelbar an der Haltlinie erkannt werden und grünes Licht erhalten.