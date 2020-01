Amokalarm an der Hochschule Neu-Ulm - weil eine Mitarbeiterin den falschen Knopf drückt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat ein SOS-Knopf eines Telefons gegen 12.30 Uhr einen Alarm an der Hochschule in der Wileystraße in Neu-Ulm aus. Eine Dozentin hatte diesen Knopf versehentlich betätigt, woraufhin im weiteren Verlauf über eine Alarmzentrale Amokalarm ausgelöst wurde. Die genauen Abläufe hierzu sind derzeit noch unklar.

Eine Person außerhalb der Hochschule alarmierte die Polizei

Über die Alarmauslösung im neuen Gebäudeteil der Hochschule wurden auch die dort anwesenden Personen informiert. Eine Person, die sich im Gebäude aufhielt, versandte eine Nachricht über einen Messengerdienst an jemanden außerhalb der Hochschule, der wiederum die Polizei über den Alarm verständigte, noch bevor die internen Abklärungen der Hochschule abgeschlossen waren.

Auch an der Mark-Twain-Grundschule standen viele Polizeiautos

Die Polizei ging anfangs von einem Amokfall aus und rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Polizeiautos und -busse eilten mit Blaulicht und Martinshorn ins Wiley. Auch Busse und Zivelfahrzeuge waren darunter. Die eingesetzten Beamten konnten nach einer Absuche recht schnell bestätigen, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen bestand.

Im näheren Umfeld wurden kurzzeitig Straßensperren eingerichtet, die nach Verifizierung des Fehlalarms wieder aufgehoben werden konnten. Viele bewaffnete Polizisten waren an der Mark-Twain-Grundschule zu sehen, nach Angaben der Polizei befand sich dort aber lediglich ein Sammelpunkt. Das eigentliche Geschehen spielte sich an der Hochschule ab.

Etwa 100 Polizisten aus Neu-Ulm und Ulm waren im Einsatz

Nach derzeitigem Stand gab es aufgrund des Alarms keine Verletzten, so die Polizei. Im Einsatz waren insgesamt etwa 100 Beamte, davon rückte etwa die Hälfte davon aus Ulm an. Der genaue Ablauf der Alarmauslösung ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.