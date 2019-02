Am Wochenende fahren Ersatzbusse für Straßenbahnen

Am Wochenende wird das verbleibende ursprüngliche Straßenbahngleis am Ulmer Hauptbahnhof verschwenkt. Deswegen richten die Stadtwerke von Freitag bis Sonntag, 24. Februar, einen Schienenersatzverkehr auf beiden Straßenbahnlinien ein. Der Fahrplan behalte trotzdem seine Gültigkeit, meldet das Unternehmen.

Die Haltestellen Alfred-Delp-Weg (Linie 1) und Martin-Luther-Kirche (Linie 2) können allerdings nicht angefahren werden, so die SWU weiter. Ab dem Betriebsbeginn am Montag sei die Umleitungsstrecke am Hauptbahnhof abschließend verlegt. Die Straßenbahnen sollen dann wieder fahren.