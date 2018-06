Am Uni-Klinikum stehen Zeichen auf Streik

Am Universitätsklinikum Ulm stehen die Zeichen auf Streik. Das Ergebnis der Urabstimmung fiel deutlich aus. Laut Gewerkschaft haben sich an den vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg 92,9 Prozent der Verdi-Mitglieder für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen.

„Das notwendige Quorum wurde damit weit übertroffen“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin im Verdi-Bezirk Ostwürttemberg-Ulm. „Die Zeichen stehen jetzt auf Sturm.“ In Ulm geht es um die 4800 Beschäftigten des nichtärztlichen Bereichs – beispielsweise Krankenschwestern oder Pfleger. Die Tarifverhandlungen über Entgelterhöhungen sind laut Gewerkschaft nach der zweiten Runde gescheitert. Da zwischen Verdi und den Unikliniken kein Schlichtungsabkommen besteht, ist jetzt der Weg für einen unbefristeten Streik frei. Dieser könnte schon am kommenden Mittwoch beginnen, war aus Gewerkschaftskreisen zu vernehmen.

Bereits am 17. April waren die Klinikbeschäftigten in Ulm in einen ersten Warnstreik getreten. In der zweiten Verhandlungsrunde legten die vier Unikliniken im Land ein Angebot vor, das „für Wenige nur geringe Einkommensverbesserungen vorsah und für die Beschäftigten in Ulm und Tübingen sogar deutliche Einkommensverluste“, so Anton Schmid, Sekretär für die Krankenhäuser im Verdi-Bezirk Ostwürttemberg-Ulm.

Die Arbeitgeber boten eine monatliche Erhöhung der Entgelte um 2,5 Prozent bei gleichzeitiger Reduzierung der Jahressonderzahlung um 15 Prozent. Verdi fordert für die etwa 25 000 Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 6,9 Prozent, mindestens jedoch 250 Euro. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Außerdem sollen alle Azubis nach erfolgreichem Abschluss ihrer Prüfung übernommen werden.