Am Steuer eingeschlafen und den Gegenverkehr gerammt

Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag in Blaustein gefordert. Der Unfallverursacher sagte den Polizisten, dass er während der Fahrt eingenickt sei.

Gegen 11 Uhr war ein 44-jähriger BMW-Fahrer auf der Ehrensteiner Straße in Richtung Ulm unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kurz vor der Lix-Sportanlage kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen entgegenkommenden Kleinwagen.

Die Beifahrerin im Kleinwagen wurde schwer, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren an der Unfallstelle im Einsatz, um die beiden Verletzten zu versorgen und sie anschließend in Krankenhäuser zu bringen.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang räumte der Mann einen Sekundenschlaf ein.

Die Feuerwehr Blaustein sperrte die Straße im Bereich der Unfallstelle ab, um den Brandschutz sicherzustellen, wurden die Autobatterien abgeklemmt. Da am BMW die Motorhaube durch die Zusammenstoß verkeilt war, musste die Haube mit einem hydraulischen Spreizer geöffnet werden. Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei führt die Ermittlungen, den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Ehrensteiner Straße knapp zwei Stunden gesperrt bleiben.