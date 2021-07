Als Reaktion auf Brandanschlag: Spendenaufruf für Chuppa

Der mutmaßliche Urheber des Brandanschlags auf die Ulmer Synagoge hält sich offenbar noch immer in der Türkei auf. Der Förderverein der Ulmer Synagoge zeigt sich derweil entschlossen, sich „nicht einschüchtern“ zu lassen.

Jüdisches Leben für Ulmer Stadtgesellschaft selbstverständlich

Der Verein dankte in einer Pressemitteilung für die „überwältigende Welle der Solidarität“, die ihn nach dem Anschlag auf die Synagoge erreichte.

Vorsitzende Petra Bergmann: „In den vielen Zuschriften, die den Verein erreicht haben, wurde betont, wie wichtig und selbstverständlich jüdisches Leben für die Ulmer Stadtgesellschaft ist. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit dieses jüdische Leben dauerhaft gesichert wird, sammeln wir Spenden für eine Chuppa für die Ulmer Synagoge.“

Das ist eine Chuppa

Die Chuppa (hebräisch חוּפָּה) ist ein Baldachin, unter dem religiöse jüdische Hochzeiten standesgemäß stattfinden. Mit der Anschaffung soll das jüdische Leben auch für die kommenden Generationen gesichert werden.

Spenden werden per Paypal an SH770@t-online.de oder an IBAN DE39 6305 0000 0021 0875 52 erbeten. Wenn im Verwendungszweck eine Adresse angegeben wird, wird eine Spendenbescheinigung verschickt.