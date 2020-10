Als Hintermann fungiert: „falscher Polizist“ in Haft

Ein 26-Jähriger sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Er soll ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht haben, so die Ulmer Polizei am Dienstag. Der 26-Jährige soll als Teil einer Gruppe für vier Betrugstaten verantwortlich sein.

Die mutmaßliche Bande soll sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben haben. Die Taten sollen im Januar im Kreis Heilbronn, Kreis Reutlingen und einer Gemeinde in Hessen begangen worden sein. Im Visier: vor allem ältere Menschen. Die Gruppe um den 26-Jährigen soll die Opfer mit falschen Angaben getäuscht haben. Es sei ein Gesamtschaden von weit über 100 000 Euro entstanden.

Der 26-Jährige soll als Hintermann fungiert haben, wobei er für die Verteilung der Beute zuständig gewesen sei. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.