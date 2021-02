Als die No Angels mit einem Besuch die Region verrückt machten

20 Jahre nach der ersten Veröffentlichung läuft derzeit eine aktuelle Version des Hits „Daylight in your Eyes“ der No Angels in den Radios wieder rauf und runter. Den Song haben die fünf Sängerinnen vor 20 Jahren in den Faschingsferien geheim im „Hirsch“ geprobt und für einen Ausnahmezustand im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen gesorgt. Unerkannt machten sie sogar beim Dorffasching mit.

Hype heute kaum mehr nachvollziehbar

Der Hype, den die No Angels Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls verursacht haben, ist heute kaum mehr nachvollziehbar. Nach dem Gewinn der ersten deutschen Popstars-Staffel Ende 2000 suchten Management und Plattenfirma deshalb einen Ort, an dem die Frauen einige Tage lang ungestört üben und entspannen konnten. Diesen Ort fanden sie mit Unterstützung des Ulmer Radiomachers und Veranstalters Carlheinz Gern im „Hirsch“ in Finningen, dessen Hochzeitsstadel wegen der Faschingsferien einige Tage frei war, wie sich Hirsch-Chef Johann Britsch erinnert.

Auf Schritt und Tritt gefilmt

Die fünf frenetisch gefeierten Popstars zogen im Hotel im kleinen Finningen ein und begannen, ihre Songs zu üben und zum Kasernenhofton des Tänzers Detlef D. Soest – ebenfalls am Beginn seiner Karriere – die Choreografien für die anstehenden großen Shows in ganz großen Hallen zu proben. Gleichzeitig wurde bundesweit die Medienkampagne „Wo sind die No Angels“ gestartet und das Interesse an den Sängerinnen so noch weiter auf die Spitze getrieben. Im „Hirsch“ stellten die Verantwortlichen der Plattenfirmen und des Fernsehsenders vieles auf den Kopf und die Popstars wurden auf Schritt und Tritt gefilmt.

Die No Angels probten im Jahr 2001 für ihre großen Auftritte im Hirsch in Finningen. (Foto: Ulmer Pressedienst/Hirsch)

„Die No Angels waren super freundlich und sehr angenehme Gäste“, erinnert sich Hotelmanagerin Gaby Geiger und Hirsch-Chef Johann Britsch ergänzt: „Wir hatten viel Spaß und die Mädchen, die wirklich hart arbeiten mussten, haben auch jeden Spaß mitgemacht“.

Maskiert und unerkannt beim Umzug dabei

Johann Britsch: „Die No Angels waren sogar beim Faschingsumzug im Dorf dabei. Natürlich maskiert und unerkannt.“ Britsch hatte der die Stars in den Umzug geschmuggelt.

Als die Proben beendet und die Medien das Geheimnis gelüftet hatten, wo sich die No Angels aufhielten, wurden der „Hirsch“ und Finningen von den Fans regelrecht überrannt. Unter großem Sicherheitsaufwand zeigten sich die Stars am letzten Tag den Fans und schrieben fleißig Autogramme. Abends dann präsentierten sie bei einem exklusiven Konzert im Stadel, was sie in den Tagen in Finningen gelernt hatten.

Einer der am schnellsten verkauften Songs der Musikgeschichte

Kurz nach ihrem Aufenthalt im „Hirsch“ schossen die Plattenverkäufe der Popstars durch die Decke. Die No Angels waren mit ihrer Debütsingle „Daylight in your Eyes“ und dem Album „Elle’ments“ auf Platz eins der Single-, Airplay- und Albumcharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland verkaufte sich „Daylight“ innerhalb 24 Stunden 500 000 Mal und ist damit einer der am schnellsten verkauften Songs in der deutschen Musikgeschichte.

Den fünf Popstars blieb der „Hirsch“ in bester Erinnerung. Deshalb luden sie Monate später die Hirsch-Crew zum ausverkauften Konzert in der Ulmer Donauhalle ein. Der „Hirsch“ blieb im Musikbusiness weiterhin angesagt. Seitdem genossen viele Stars die Atmosphäre und den Service des Wohlfühlhotel und die Ruhe in Finningen zur Vorbereitung auf Auftritte und Konzerte sowie Tourneen, beispielsweise BroSis, Marit Larsen, Peter Maffay, Joey Kelly, Cool & The Gang, Johannes Oerding, Helge Schneider, Smokie, Wolfgang Petry und der italienische Superstar Zucchero sowie Anke Engelke, Kai Pflaume und der gebürtige Neu-Ulmer Harald Schmidt.