Als blinde Passagiere im Laster mitgereist: Junge Afghanen kommen in Ulm an

Die Wirren und das Chaos in ihrem Heimatland dürften einer der Gründe sein für ihre Flucht: Vier Afghanen, davon drei minderjährig, sind am Donnerstag in Ulm gestrandet. Laut Bundespolizei sollen sie in Rumänien unbemerkt in einen Anhänger eines Lasters gestiegen sein.

Entdeckt wurden die vier Afghanen, von denen drei zwischen 14 und 16 Jahre alt sind, der Älteste 23 Jahre, als der Sattelauflieger auf dem Gelände einer Ulmer Firma entladen wurde. Sie sollen sich daraufhin kurzzeitig in unbekannte Richtung entfernt haben, kehrten aber wenig später zu dem Laster zurück, wo sie von der alarmierten Polizei vorläufig in Gewahrsam genommen wurden.

Als blinde Passagiere sollen die vier Geflüchteten an Bord des Lasters von Rumänien bis nach Deutschland gereist sein.

Alle vier, die unverletzt schienen, teilten den Polizisten mit, dass sie um Asyl bitten. Die drei Minderjährigen wurden an das Jugendamt, der 23-Jährige an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung übergeben.