Alles über den Neubau der Adenauerbrücke

Die Planungen für den Ersatzneubau der Adenauerbrücke im Zuge der Bundesstraße 10 zwischen Ulm und Neu-Ulm schreiten voran. Die Bürger aus Ulm und Neu-Ulm sollen in den Planungsprozess eingebunden werden.

Aus diesem Grund informieren Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, Ulms Baubürgermeister Tim von Winning sowie das federführend für den Bau zuständige Staatliche Bauamt in Krumbach, am Mittwoch, 21. Oktober, via Livestream über den Stand des Vorhabens.

Der Stream ist am Veranstaltungstag ab 19 Uhr abrufbar. Und zwar über ulm.de und neu-ulm.de. Fragen können per Mail an die Adressen: stadtplanung@neu-ulm.de oder adenauerbruecke@ulm.de eingereicht werden.