Allen Unkenrufen zum Trotz: Jetzt steht fest, dass Gardena in Ulm bleibt

„Gardena ist nun Herr im eigenen Haus.“ Dies hat die Ulmer Firma am Dienstag bekannt gegeben. Was sie damit meint: Sie hat das Grundstück und das Gebäude ihres Standorts im Ulmer Donautal vom bisherigen Vermieter übernommen. Dort soll nun für die Zukunft investiert werden.

Seit mehr als 40 Jahren nur Mieter

Wie Gardena mitteilt, sei die Firma seit dem Erstbezug im Jahr 1981 immer nur Mieter an ihrem Stammsitz im Ulmer Donautal gewesen. Vergangene Woche hat Gardena mit dem bisherigen Eigentümer ihres Betriebsgeländes und Gebäudes einen Kaufvertrag über den Erwerb geschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Finanzgeschäftsführer Joachim Müller teilt mit: „Dass wir nun selbst Eigentümer sind, ist zum einen ein klares Bekenntnis zum Standort. Zum anderen gibt es uns eine langfristige Planungssicherheit.“

Das Unternehmen Gardena mit Sitz in Ulm hat für das Geschäftsjahr 2020 seinen Umsatz um 13% gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

Gardena gehört zum Husqvarna-Konzern. Dieser hatte unlängst den Kauf des Nordamerikageschäfts des US-Konzerns Orbit bekannt gegeben. Damit will Gardena jetzt Weltmarktführer für die Bewässerung von Privatgärten werden. Zuletzt wurden Unkenrufe laut, nach denen Gardena angesichts seiner Expansionspläne womöglich Ulm verlassen könnte. Diese Befürchtung scheint nun definitiv in die Welt der Fabeln verbannt.

„Ulm ist und bleibt die Heimat von Gardena“

„Der Erwerb ist ein wichtiger Schritt, mit dem wir die Weichen in Richtung Zukunft von Gardena am Standort Ulm stellen. Denn nun können wir hier selbst zusätzliche Investitionen tätigen und attraktive Arbeitsplätze gestalten. Damit ist auch klar: Ulm ist und bleibt die Heimat von Gardena“, sagt Pär Åström, der President der Gardena-Division im Hause Husqvarna.

Gardena in Ulm. (Foto: Andreas Brücken)

Das Ulmer Betriebsgelände hat eine Gesamtfläche von rund 103 000 Quadratmetern. Hier befinden sich sowohl die Verwaltung als auch eine Produktions- und Logistikstätte sowie die Produktentwicklung des Unternehmens. Am Standort seien mehr als 1000 Menschen beschäftigt. Die aber auch künftig vermehrt von zuhause aus arbeiten sollen. Laut Gardena sei seine Betriebsvereinbarung geschlossen worden, die das mobile Arbeiten auch langfristig ermöglichen soll.

Logistikstandort in Laichingen

Weitere Gardena-Standorte in der Region sind die Werke in Heuchlingen und Niederstotzingen, sowie der Logistikstandort in Laichingen. Darüber hinaus verfügt Gardena über Produktionsstandorte in Tschechien und Australien.