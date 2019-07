Alisha Pawlowski ist Deutsche Jugendmeisterin

Eigentlich wäre sie schon mit einer Medaille zufrieden gewesen. Aber dann hat sich Alisha Pawlowski von der LG Tuttlingen-Fridingen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Ulm am Freitag sogar den Traum von einer Goldmedaille erfüllt (wir berichteten kurz). Im Hochsprung der Klasse U18 wurde die 17-jährige Tuttlingerin mit 1,74 Meter etwas überraschend Deutsche Jugendmeisterin.

Alisha war in diesem Jahr die einzige LG-Vertreterin bei der DM, da sich Anna Schall als vorjährige DM-Dritte über 800 Meter in diesem Jahr nach einer langen Verletzungspause erst wieder im Aufbautraining befindet. Da hatte sich Alisha Pawlowski erst recht vorgenommen, nach ihrem mit 1,64 Meter und Platz elf etwas verpatzten DM-Auftritt 2018 sich diesmal wesentlich besser zu präsentieren.

Und die Vorzeichen waren durchwegs positiv. Nachdem sie schon im Winter mit DM-Platz vier in der Halle ein erstes Ausrufezeichen gesetzt hatte, war die Sommersaison 2019 schon bisher geprägt von konstant hohem Leistungsniveau. Bei allen sieben Wettkämpfen sprang sie mindestens 1,70 Meter hoch und stellte auch mit 1,78 Meter einen neuen Kreisrekord nicht nur für die Jugend- sondern auch die Frauenklasse auf. Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Juni und Juli holte sie den Titel sowohl in ihrer Klasse U18 als auch in der Klasse U20.

Voraussetzung für diese Erfolgsbilanz war auch die Überwindung ihrer muskulären Probleme, die sie 2018 immer wieder behindert hatten. Und so konnte sie sich in Ulm nicht nur bei LG-Trainer Franz Saile und ihrem Vater Uwe bedanken, sondern auch bei ihrem Sportmasseur Swinny Gfröhrer, der sie in den vergangenen Monaten betreut und im Ulmer Donaustadion mitgefiebert hatte.

Favoritinnen dieser DM waren eigentlich Maike Schubert (LAV Kassel) mit einer Vorleistung von 1,82 Meter und Enatoh Blessing (TSV Spandau) mit bisher 1,79 Meter. Beide konnten dieses Niveau nicht bestätigen und schieden in der Gluthitze der DM in Ulm nach übersprungenen 1,71 Meter aus.

Alisha Pawlowski hingegen legte als einzige im Feld der 15 Springerinnen eine makellose Bilanz hin. Die ersten vier Höhen bis 1,74 Meter übersprang sie jeweils im ersten Versuch. Nur Pauline Hillebrand (TSV Bayer 04 Leverkusen) war bei 1,74 Meter im zweiten Versuch erfolgreich, hatte aber schon vorher drei Fehlversuche auf ihrem Konto.

Pawlowski hatte damit schon zumindest die Silbermedaille sicher, konnte aber auch auf Gold hoffen, falls Hillebrand sich nicht mit 1,77 Meter auf eine neue Bestleistung steigern würde. Das gelang der Leverkuserin aber nicht, so dass die LG-Athletin schon vor ihrem dritten Versuch über 1,77 Meter als neue Meisterin feststand. Dieser Versuch schien schon zu gelingen, als die Latte nach leichter Berührung doch noch fiel. Das konnte die riesige Freude des LG-Talents aber nicht trüben. Beim Siegerinterview im Livestream war sie dann auch überglücklich: „Nachdem ich im letzten Jahr überhaupt nicht zufrieden sein konnte, lief es bei mir 2019 richtig gut. Vielleicht war bei 1,77 Meter schon etwas die Luft raus, sonst wäre selbst bei der großen Hitze in Ulm noch mehr möglich gewesen.“

Junioren-WM ist das nächste Ziel

Mit Alisha Pawlowski hat auch Trainer Franz Saile nach der bisher tollen Saisonbilanz schon jetzt den Blick nach vorne gerichtet: „2020 steht die U20-Junioren-WM im kenianischen Nairobi an. Da will Alisha für Deutschland am Start sein. Und deswegen hat sie schon am Samstagmorgen unmittelbar nach der DM wieder im Tuttlinger Donaustadion eine weitere Trainingseinheit absolviert.“