Alexander Kulitz will wieder für die FDP in den Bundestag

Der FDP-Bezirksverband Ostwürttemberg, dem die FDP-Kreisverbände Alb-Donau, Heidenheim, Ostalb und Ulm angehören, hat unlängst auf seinem Bezirksparteitag in Niederstotzingen seinen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst 2021 nominiert. Es ist der Ulmer Alexander Kulitz. Er will wieder in das Parlament einziehen.

Laut FDP erzielte Kulitz bereits im ersten Wahlgang mit 72,5 Prozent der Stimmen ein „eindeutiges Votum“. Damit könne Kulitz „mit erheblichem Rückenwind“ auf der am 17. Oktober stattfindenden Landesvertreterversammlung der FDP in Friedrichshafen für einen guten Platz auf der Landesliste antreten.

Hierzu der Bezirksvorsitzende Klaus Bass: „Für mich ist dieses Ergebnis ein klarer Auftrag, Alexander Kulitz schon im Vorfeld der Landesvertreterversammlung nach Kräften zu unterstützen, damit er – auch im Interesse unseres Bezirksverbandes – auf eine aussichtsreiche Position der Landesliste gewählt wird.“

Kulitz habe als Bundestagsabgeordneter bisher „mit seiner Kompetenz und seinem hohen Engagement“, womit er sich als Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Außenhandel und Außenwirtschaft eingesetzt habe, „mehr als überzeugt“.