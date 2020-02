Aldi Süd zieht bei Galeria Kaufhof in der Fußgängerzone ein

Der Discounter Aldi zieht in die Ulmer Fußgängerzone. Ein Teil des Erdgeschosses sei bereits an Aldi Süd am 17. Februar übergeben worden.

Aldi beginne nun nach Angaben von Kaufhof Galeria mit dem Umbau und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten vier Monate eröffnen.

Der Ulmer Filialgeschäftsführer Alexander Ezzat ist überzeugt: „Die Partnerschaft mit Aldi Süd ist ein großer Erfolg. Durch die Kooperation versprechen wir uns vor allem eine erhöhte Frequenz in der Filiale.“ Die hat wie berichtet in den vergangenen Jahren arg nachgelassen.

Ezzat freue sich, mit Aldi Süd einen kompetenten Partner an Bord zu haben, mit dem das Unternehmen seinen Kunden ein noch breiteres Angebot im Warenhaus präsentieren könne.

Existenzangst bei Kaufhof in Ulm

Galeria Karstadt Kaufhof entscheidet bei der Auswahl seiner Kooperationspartner vor allem nach lokalen Gegebenheiten. Die spezifischen Konzepte seien jeweils auf die Nachfrage der Kunden vor Ort angepasst und komplementieren das bestehende Sortiment. Auch in anderen Städten ziehen Discounter wie Aldi oder Lidl in die Innenstädte.

Sobald die Sedelhöfe fertig sind, stellen sie die Ulmer Einkaufsstraße optisch in den Schatten. Das befürchten viele Stadträte und wollen das Problem schnell angehen. Die Grünen stehen eher für eine kostengünstigere Lösung.