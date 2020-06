Alb-Donau-Kreis verteilt keine Schutzausrüstung mehr

Nachdem sowohl der Bund als auch das Land angekündigt haben, sich aus der zentralen Beschaffung von Persönlicher Schutzausstattung (PSA) zurückzuziehen, hat der Alb-Donau-Kreis am Donnerstag die medizinischen und pflegerischen Einrichtungen noch einmal mit Schutzausstattung versorgt, das letzte Mal. Einrichtungen müssen künftig ihre benötigte PSA wieder über eigene Beschaffungswege abdecken, so der Kreis.

„Die Versorgung mit Schutzausrüstung war zu Beginn der Corona-Pandemie ein großes Thema“, sagt Stefan Tluczykont, zuständiger Dezernent in der Kreisverwaltung. Es sei wichtig gewesen, dass das Land in der kritischen Anfangsphase dem Mangel an medizinischer Schutzausrüstung in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen entgegengewirkt habe. Tluczykont weiter: „Wir sind froh, dass wir den Einrichtungen trotz der angespannten Lage das dringend benötigte Material sicher und rasch zur Verfügung stellen konnten.“

Stolze Bilanz seit Anfang April

Seit Anfang April konnte das Landratsamt den medizinischen und pflegerischen Einrichtungen im Landkreis insgesamt rund 439 500 Stück OP-Mundschutz, 98 500 Filtermasken, 158 000 Schutzhandschuhe, 6000 Schutzbrillen, 2300 Schutzkittel/-anzüge sowie über 370 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.

Für den Fall einer zweiten Welle der Corona-Pandemie sollten alle Einrichtungen eigene Bestände über die üblichen Beschaffungsketten auffüllen und einen ausreichenden Vorrat an Schutzausrüstung anlegen, so der Kreis.

Auch der Landkreis werde aber ein Kontingent an Schutzausstattung vorhalten, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.