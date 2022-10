Bis zu 1200 weitere Flüchtlinge bis Ende 2022 im Kreis erwartet

Die letzten Arbeiten rund um die Anlage werden derzeit noch erledigt, die ersten Räume sind schon bezugsfertig. Ab nächster Woche können in der ersten Containerunterkunft des Alb-Donau-Kreises in Herrlingen bis zu 100 Flüchtlinge Platz finden. Zwar verschafft das dem Landratsamt etwas Zeit zum Luft holen, doch die Situation bleibt weiter angespannt. Viele weitere Hundert Flüchtende werden noch in diesem Jahr erwartet. Wo sollen diese Menschen unterkommen?

Bis zu drei Personen können in einem Raum unterkommen. (Foto: Ehrenfeld)

Die Zunahme des Flüchtlingsstroms ist deutlich spürbar. Nicht nur aus der Ukraine, auch aus anderen Ländern kommen wieder vermehrt Menschen nach Deutschland, um dort Zuflucht zu suchen. Der Alb-Donau-Kreis, wie jeder Landkreis auch, war schnell an seine Kapazitätsgrenze angelangt. Deshalb stockte der Landkreis sukzessive auf: von sieben auf inzwischen 23 Unterkünfte, von 450 auf 1500 Plätze. Hier kommen die vom Land dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge unter, bis eine Anschlussunterbringung für sie in den Städten und Kommunen des Alb-Donau-Kreises gefunden wurde. Doch auch diese Unterkünfte kommen an die Kapazitätsgrenze.

Kapazität kann aufgestockt werden auf 200 Plätze

Deshalb hat der Landkreis zum einen die Containerunterkunft in Herrlingen in Absprache mit der Stadt Blaustein errichtet, die Fläche dort wurde für zwei Jahre gepachtet. Von 100 Plätzen könnte dort im Bedarfsfall durch eine Erweiterung auf dem angrenzenden Bereich kurzfristig auf 200 Plätze aufgestockt werden. Diese Option wollte sich das Landratsamt offen halten, denn in Sachen Flüchtlingsaufnahme müsse man oft schnell wichtige Entscheidungen treffen. Wann genau die ersten Geflüchteten dort einziehen, ist aktuell unklar, denn das Land informiere nur mit sehr kurzem Vorlauf.

Der Krieg in der Ukraine scheint auch in naher Zukunft kein Ende nehmen zu wollen.

Doch der Aufbau der Containerunterkunft benötigte Zeit. Zum anderen musste deshalb im August die erste Mehrzweckhalle zur Notunterkunft umfunktioniert werden. Ein Schritt, den Landrat Heiner Scheffold gerne vermieden hätte. „Es gab leider keine Alternative zu der Notunterkunft in der Seißener Halle. Aber eine derartige Belegung müssen wir künftig vermeiden, denn darunter leidet der Schulsport, der Vereinssport und die geplanten Aktivitäten der Gemeinde müssen pausieren. Und das alles nach der eh schon schwierigen Corona-Zeit“, so Scheffold am Rande eines Pressegesprächs zur Containerunterkunft in Blaustein. Die Halle in Seißen soll nach aktuellem Stand noch bis Ende des Jahres als Notunterkunft fungieren - jedoch gibt es für den Landkreis auch die Möglichkeit, darüber hinaus zu verlängern, je nach Lage im Dezember.

Von Mitte Juli auf Mitte August hat sich die Zahl der ankommenden Flüchtlinge verdoppelt. Landrat Scheffold

Um Mehrzweckhallen im Landkreis unangetastet zu lassen, müssen neue Kapazitäten geschaffen werden. Denn weiterhin kommen viele Flüchtlinge an, weiterhin will man all diesen Menschen helfen - und es werden weitere Zufluchtsuchende erwartet. „Von Mitte Juli auf Mitte August hat sich die Zahl der ankommenden Flüchtlinge verdoppelt“, erzählt Landrat Scheffold. Das Landratsamt geht davon aus, dass bis Ende des Jahres noch viele weitere Flüchtlinge kommen werden und auf Unterbringungen verteilt werden müssen, bis Kommunen und Städte wiederum einen Platz in einer Anschlussunterbringung für sie bereitstellen können. Emanuel Sontheimer, Leiter des Fachdiensts Flüchtlinge, spricht von 900 bis 1200, die erwartet werden. 600 davon sollen noch in diesem Jahr in den Kommunen unterkommen.

Wann genau die ersten Geflüchteten in die Container-Unterkunft einziehen werden, ist derzeit noch nicht abschätzbar. (Foto: Ehrenfeld)

Die Situation erinnert an die Zeit der Flüchtlingskrise 2015. An jedem dafür geeigneten Ort schaffte man Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtende. Das ist auch jetzt wieder der Fall - und sogar noch dringlicher als es damals war. „Bis September 2022 sind mehr Flüchtlinge gekommen, als im gesamten Jahr 2015“, macht der Landrat deutlich. Was im Vergleich zur Flüchtlingswelle 2015 aktuell noch erschwerend dazukomme, sei die herrschende Wohnungsknappheit.

Was also tun? Beinahe wöchentlich, so erzählt Landrat Scheffold, lege ihm Emanuel Sontheimer eine neue Liste mit weiteren Unterbringungsmöglichkeiten vor. Jedes erdenkliche Objekt werde geprüft. Doch in den meisten Fällen fängt die Arbeit bei der Auswahl eines Objekts als Unterkunft dann erst richtig an: „Meist muss dann noch renoviert und ausgestattet werden oder es müssen bauliche Veränderungen vorgenommen werden, wie etwa Trennwände eingebaut werden. Auch baurechtlich muss das Ganze dann abgeklärt werden“, erläutert Sontheimer.

Landrat Scheffold macht deutlich, dass es nicht nur am Landkreis liege, die Verteilung der Flüchtlinge zu bewältigen. Am Ende stünden nämlich immer die Kommunen in der Pflicht, der Landkreis sorge nur für die Zwischenstation von der Landeserstaufnahme zur Anschlussunterbringung. Trotzdem wolle und müsse man natürlich zusammenarbeiten. „Vom Land gibt es etwa inzwischen die Vorgabe, dass wir ankommende Flüchtlinge direkt an die Städte weiterleiten können. Aber wie soll das denn funktionieren? Die Kommunen kämpfen derzeit ja selbst damit, weitere Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen“, so der Landrat.

Landrat Heiner Scheffold und der stellvertretende Blausteiner Bürgermeister Robert Jungwirth bei der Besichtigung eines fertiggestellten Wohncontainers. (Foto: Landratsamt)

Zwar scheint die größte Anspannung mit der Schaffung von 100 beziehungsweise potenziell 200 Plätzen in Blaustein fürs Erste gelöst. Die Kapazität soll dort Schritt für Schritt ausgeschöpft werden, nicht sofort werden dort laut Landratsamt 100 Personen auf einmal ankommen.

Russische Geflüchtete werden erwartet

Weitere Spannungsfelder beim Thema Flüchtlingsunterbringung könnten jedoch schneller kommen, als den Verantwortlichen lieb ist. Bereits jetzt muss auf eine sinnvolle Verteilung in Sachen Herkunftsländer geachtet werden, damit es zu keinen sozialen Spannungen in einer Unterkunft kommt. Sollte es aufgrund der Mobilmachung in Russland zu einer zusätzlichen Flüchtlingswelle von Russen, die dem Kriegsdienst entkommen wollen, kommen, würde die Verteilung nicht leichter werden. Denn auf den ersten Blick scheint die Zusammenlegung von ukrainischen und russischen Flüchtlingen wenig ratsam. „Wir rechnen damit, dass auch russische Flüchtlinge bei uns ankommen werden, noch ist das aber aktuell nicht der Fall“, informiert Fachdienststellenleiter Emanuel Sontheimer.