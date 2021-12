Alb-Donau-Kreis meldet weitere Omikron-Verdachtsfälle

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis meldet weitere Verdachtsfälle von Menschen, die möglicherweise mit der Coronavirus-Variante Omikron infiziert sind. Ein konkreter Nachweis liege aber erst ab Montag vor.

Nachdem am Dienstag vier Fälle der neuen Coronavirus-Variante Omikron im Alb-Donau-Kreis und im Stadtgebiet Ulm bekannt wurden, gibt es nun sechs weitere Verdachtsfälle.

Es handelt sich dabei ausschließlich um Personen aus dem häuslichen Umfeld der vier mit Omikron infizierten Reiserückkehrer, die sich bereits in Quarantäne befinden. Die Menschen weisen aktuell typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus auf. Die Nachweise, ob es sich tatsächlich um Infektionen mit der Variante Omikron handelt, treffen voraussichtlich jedoch erst nach dem Wochenende beim Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis ein.

Die Coronavirus-Variante Omikron wurde zuerst in südlichen afrikanischen Ländern entdeckt. Mittlerweile konnte die Variante in mehreren europäischen Ländern und auch in Deutschland nachgewiesen werden

Bereits am vergangenen Samstag hatte der Fachdienst Gesundheit im Landratsamt Alb-Donau-Kreis alle Reisenden aus dem südlichen Afrika eindringlich um ihre Mithilfe gebeten. Alle Personen, die seit dem 17. November aus dem südlichen Afrika (Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Simbabwe, Südafrika) in den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm eingereist sind, sollen sich im Rahmen der Bürgertests testen lassen.

Bei denjenigen Eingereisten, bei denen die Rückreise nach Deutschland vor dem 28. November erfolgte, empfiehlt das Gesundheitsamt dringend einen erneuten Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen. Diese Personen und ihre Haushaltsangehörigen sollen, auch wenn sie geimpft sind, Kontakte unbedingt vermeiden.

Afrikanische Länder als Virusvariantengebiet eingestuft

Auf den Aufruf des Gesundheitsamtes meldeten sich in den vergangenen Tagen weitere Reiserückkehrer aus südafrikanischen Ländern, die regelmäßig getestet werden und in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt stehen.

Es wird befürchtet, dass die Virusvariante Omikron wegen ungewöhnlich vieler Mutationen noch ansteckender ist als die in Deutschland verbreitete Delta-Variante. Das Robert-Koch-Institut hat daher Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Südafrika mit Wirkung zum 28. November 2021 zu Virusvariantengebieten erklärt. Personen, die aus diesen Ländern nach Deutschland einreisen, sind zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet. Diese kann nicht verkürzt werden und gilt auch für Geimpfte und Genesene.

Alle Rückkehrende aus den oben genannten Ländern sind aufgerufen, sich beim Fachdienst Gesundheit unter der Telefonnummer 0175/22556820 oder per E-Mail an gesundheitsamt@alb-donau-kreis.de zu melden.