Akute Waldbrandgefahr: Regierung ordnet Luftbeobachtung an

Die Regierung von Bayerisch Schwaben hat wegen der mittlerweile vorherrschenden allgemeinen Trockenheit und damit akut bestehenden Waldbrandgefahr Luftbeobachtungen angeordnet. Ab Samstag werden speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel vor allem über die Wälder auf dem Gebiet der Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Augsburg hinwegfliegen und Ausschau nach Brandherden halten.

Nicht so kritisch

Indes sei im Alb-Donau-Kreis die Lage „nicht ganz so kritisch“, meint Jan Duvenhorst, stellvertretender Fachdienstleiter Forst und Naturschutz des Alb-Donau-Kreises. Das liege daran, dass die Wälder hier im Vergleich zu den bayerischen Landkreisen anders aussehen: weniger Nadel-, mehr Mischwald. „Das Verhältnis von Laub- und Nadelbäumen liegt bei uns beinahe bei 50:50“, sagt Duvenhorst: „Die Nadeln am Boden brennen wie Zunder.“

Die Luftbeobachtung in den bayerischen Landkreisen findet laut Mitteilung des Landratsamtes Neu-Ulm in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt. Sollte eine Wetteränderung eintreten, werde die Befliegung abgebrochen. „Die Kosten der Maßnahme trägt der Freistaat Bayern“, heißt es weiter.

Finanzieller Aufwand

Zwar nicht im Alb-Donau-Kreis dafür aber in anderen Gebieten in Baden-Württemberg, beispielsweise rund um Mannheim sowie im Bereich der Rheinebene, sei die Waldbrandgefahr aktuell höher einzuschätzen, so Duvenhorst und erklärt: Eine Luftbeobachtung, wie sie jetzt in Bayern stattfindet, werde es aber in Baden-Württemberg nicht geben. Der Aufwand, vor allem der finanzielle, stehe nicht im Verhältnis zur tatsächlichen Gefährdungslage, so Duvenhorst.

Doch auch wenn die Lage im Alb-Donau-Kreis weniger kritisch ist als derzeit in Bayern, müsse man wegen der aktuellen Trockenheit und der hohen Temperaturen dennoch Vorsicht walten lassen. In der Nähe von Waldgebieten solle keinesfalls mit offenem Feuer hantiert oder geraucht werden. Auch das Abstellen von Autos, die lange unterwegs waren, im trockenen Gras birgt Gefahren: „Das kann sich schnell entzünden“, sagt Duvenhorst.

Wehren sind schnell vor Ort

Sollte es dann doch zu einem Brand kommen, so geht der Fachdienstleiter des Alb-Donau-Kreises davon aus, dass die Feuerwehren schnell vor Ort sein werden, um das Feuer zu löschen. Anders als in Griechenland, wo bereits knapp 100 Menschen wegen der Waldbrände ums Leben kamen, seien die Wälder auf der Alb „sehr gut erschlossen“, sagt Duvenhorst: „Die Feuerwehren kommen gut ran an den Brandherd.“

Mehr entdecken: Die Hitze löst nicht bei allen Sommerlaune aus

Mehr entdecken: Minister Hauk warnt vor Waldbrandgefahr im Südwesten