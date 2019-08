Aktuelle Unwetterwarnung: Starkregen und Hagel im Südwesten erwartet

Menschen im Südwesten müssen sich auf einen ungemütlichen Donnerstag einstellen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Sie breiten sich in der Bodenseegegend aus, aber auch in der Region südlich von Stuttgart in einem Streifen von Ehingen bis Freudenstadt sowie im Raum Mannheim und Ludwigsburg.

Vom Nachmittag an bis in die Nacht hinein seien Unwetter möglich, sagte Marco Puckert vom DWD am Donnerstagmorgen.

In der zweiten Nachthälfte dürfte sich die Situation beruhigen. Für Freitag erwarten die Meteorologen nur noch vereinzelte Schauer und Gewitter, Unwetter-Risiko besteht laut DWD vor allem fürs Bergland.

Die Temperaturen klettern dazu von etwa 30 Grad am Rhein und 28 Grad in Stuttgart am Donnerstag um rund ein Grad nach oben.

Am Samstag wieder hochsommerlich

Am Samstag soll es wieder hochsommerlich werden: Im ganzen Land bleibe es vermutlich niederschlagsfrei, die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad am Rhein auf, sagte Puckert. Für Sonntag könnte dem Südwesten dann ein Wetterumschwung bevorstehen.

Aktuelle Unwetter-Gefahren